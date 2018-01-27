نقل أصول ملكية محطة معالجة البصارطة من مدينة دمياط إلى شركة مياه الشرب

نقل أصول ملكية محطة معالجة البصارطة من مدينة دمياط إلى شركة مياه الشربالسبت، 27 يناير 2018 04:32 م
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
دمياط-معتز الشربينى
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صرح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ، بأنه سيتم نقل أصول ملكية محطة معالجة البصارطة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط إلى ملكية شركة مياه الشرب والصرف الصحى .
جاء القرار بعد مخاطبة مديرية المساحة وورود التقارير الخاصة بمعاينة الموقع من قبل اللجنة المشكلة بالقرار رقم 349لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 452 لسنة 2016والتى تبين فيها أن المحطة عبارة عن مرحلة واحدة منفذة حاليا تحتوى على عدة من الوحدات التى تخدم المرحلة الحالية وهى ( المدخل والمصافي ، أحواض التهوية ،حوض الترسيب ، حوض الكلور ، محطة رفع ،غرفة المحابس _ أحواض التجفيف ،المبنى الإدارى، الأعمال الكهربية ) وبعمل تجارب التشغيل تبين أيضا عدم تحمل الوحدات الكهروميكانيكية بالمحطة للأحمال وبالتالى لم تستطع تشغيل المحطة تشغيلا مستقرا ووجود خلل بالميزان المائي بمراحل المحطة وكذا عدم وجود أى رسومات تفصيلية طبقا لما تم تنفيذه أو توريده بالفعل أو كتيبات التشغيل والصيانة التى توضح كيفية التشغيل الأمثل والصيانة السليمة وبالتالي لن تتمكن المحطة فى الوضع الراهن تحقيق أى نتائج معملية أو تحقيق الاستفادة من الوحدات المنفذة بالفعل بالمحطة.
وأضاف المحافظ ، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بتنفيذ متطلبات أساسية لهذه الوحدات لتحقيق عملية التشغيل المقبولة للمحطة وللاستفادة من الوحدات المنفذة حاليا بالمحطة بالإضافة إلى إعادة عمل حسابات هيدروليكية وصحية للمحطة كى تتماشى مع التصرفات وخصائص المياه الحالية وذلك طبقا للنحو الوارد بتقرير مركز الدراسات والبحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة المنصورة بتاريخ 15 مايو 2014.
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