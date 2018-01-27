نقابة علماء مصر تختار رئيس جامعة المنوفية شخصية عام 2017

المنوفية – محمود شاكر

كرمت نقابة "علماء الدولة المصرية" الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، والدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، على عطائهما المتميز فى مجال التعليم العالى وتطويره وفقًا لمعايير الجودة، والمستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المصرى لتميز عطائه فى مجال العلم القانونى وأثره على المجتمع، وذلك فى يوم الوفاء والتكريم لعلماء أثروا الحياة الاجتماعية فى الدولة المصرية وقدموا خدمات جليلة لمنظومة التعليم العالى.

بدأ رئيس جامعة المنوفية كلمته بأنه سعيد بهذا التكريم لأنه تكريم من زملائه وهذا يفوق سعادته بتكريمه الدولى لعام 2017 للريادة الإفريقية.. وهذا التكريم هو تكريم لفريق عمل الجامعة لأن ما يميز جامعة المنوفية أن بها فريق عمل جماعى يخطو بانتظام متشابك الأيدى يعلو المصلحة العامة على المصلحة الشخصية وهو أكبر إنجاز استطعت تحقيقه.

وأضاف الخولى أن جامعة المنوفية تضم 80 ألف طالب وآلاف طلاب الدراسات العليا وكادر إدارى متكامل، استطاعت إنشاء 7 كليات جديدة عن طريق استخدام مواردها الغير مستغلة وعن طريق التواصل المستمر والأبواب المفتوحة بين كافة قيادات الجامعة، مؤكدا على إيمانه أن التعليم هو الاستثمار وأن الجامعات عليها العبء الأكبر لتطوير هذا الاستثمار ولكن ينقصنا أن نملك قرارنا واستقلال الجامعات وإطلاق العنان لتنفيذ طموحاتنا التى هى أكبر بكثير من إمكانياتنا المادية لتخريج طالب قادر على مواجهة سوق العمل بكافة تطوراته.

وألقى الخولى الضوء على تطور جامعة المنوفية وما وصلت اليه لتطوير المنظومة التعليمية وعمل 15 برنامج فى مختلف التخصصات لتطوير مستوى الطالب وتأهيله لسوق العمل، وفى نهاية الحفل قام الدكتور عمرو سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية بتكريم هذه الشخصيات المتميزة التى تم اختيارها بناء على استفتاء موسع لاختيار شخصية عام 2017.

حضر حفل التكريم لفيف من علماء مصر و من جامعة المنوفية الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من عمداء كليات الجامعة ليشاركوا رئيس الجامعة كفريق عمل واحد.