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نائب وزير الخارجية الأمريكى يزور العراق.. غدا

السبت، 27 يناير 2018 10:51 م
نائب وزير الخارجية الأمريكى يزور العراق.. غدا وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون


أ ش أ
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أعلنت السفارة الأمريكية فى بغداد أن نائب وزير الخارجية الأمريكى جون سوليفان سيزور العراق على رأس وفد مشترك غدا الأحد.

 

وقالت السفارة فى بيان، أوردته قناة السومرية نيوز الليلة، إن نائب وزير الخارجية الأمريكى سيزور بغداد للمشاركة فى لجنة التنسيق العليا لتعزيز الشراكة طويلة الأمد مع العراق والشعب العراقي.
 

وأضاف البيان إن نائب وزير الخارجية الأمريكية يعتزم التركيز على توسيع العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والعراق وزيادة الاستثمارات الأجنبية لتسهيل إعادة إعمار العراق بعد 14 عاما من الحرب ومكافحة الإرهاب.

 


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