موسكو: لدينا خطة لتخليص روسيا من طاعون العقوبات





موسكو أ ش أ

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسى، دميترى روجوزين، أن موسكو قد وضعت (حلولا معينة) ستخلص روسيا من "طاعون" العقوبات الغربية تماما.

وأضاف روجوزين - فى تصريحات أوردتها فضائية (روسيا اليوم) الإخبارية، الجمعة - أن "العقوبات تفرض بصورة غير شرعية حاليا وتشمل تقريبا جميع مؤسسات القطاع العسكرى الروسي، فضلا عن المؤسسات المالية والائتمانية التى تتعاون مع القطاع الصناعى العسكري".

وأعرب المسئول الروسى عن ثقته بأن الجانب الروسى سيتمكن من التغلب على تبعات العقوبات قائلا: "رغم ذلك، لقد وضعنا حلولا معينة ستخلصنا من هذا الطاعون"، وكانت الخزانة الأمريكية قد فرضت- فى وقت سابق اليوم- عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي.