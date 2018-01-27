مهاجرون وضحايا التحرش الجنسى سيحضرون خطاب "ترامب" الثلاثاء المقبل





واشنطن (أ ف ب)

كشف مسئول فى الكونجرس، أن أكثر من 20 مهاجرا دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير شرعى، سيحضرون أول خطاب يلقيه الرئيس دونالد ترامب عن حالة الاتحاد الثلاثاء المقبل، خلال جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشيوخ.

وتأتى هذه الخطوة مع استعداد البيت الابيض للكشف عن سياسته الجديدة لحل أزمة قوانين الهجرة والتى تتيح الحصول على الجنسية الاميركية لحوالى 1,8 مليون مهاجر يسمون ب"الحالمين" الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية وهم اطفال.

وسيتواجد ما لا يقل عن 23 حالم وحالمة فى القاعات العامة فى غرفة مجلس النواب بصفتهم ضيوفا للنواب الديموقراطيين، وفقا للائحة بالحضور قدمها الجمعة مساعد فى الكونجرس.

واعلن النائب الجمهورى كارلوس كوربيلو من فلوريدا، وهى ولاية تضم عددا كبيرا من المهاجرين غير الشرعيين، انه سيصطحب أيضا معه حالما كضيف لحضور الخطاب.

وقال النائب عن كاليفورنيا الديموقراطى سكوت بيترز انه "يتشرف" بأن تكون ضيفته خلال خطاب ترامب الحالمة كارين باهينا التى دخلت البلاد خلسة عبر الحدود مع المكسيك عام 2001 وهى طفلة تبلغ 8 اعوام.

وتتمتع باهينا التى انهت دراستها الجامعية بالحماية بموجب برنامج "داكا"، الذى يسمح للمهاجرين الشبان غير الشرعيين الذين دخلوا البلاد وهم اطفال بالدراسة والعمل، الا ان البرنامج تنتهى مهلته فى 5 مارس.

وقال بيترز "مساهمون رائعون فى مجتمعنا مثل كارين لا يجب ان يتم اجبارهم على ترك البلاد"، مضيفا "بدلا من ذلك يجب احتضانهم والاحتفاء بهم لأنهم جعلوا من الولايات المتحدة مكانا افضل".

وبالاضافة الى المهاجرين، ستتمثل ايضا فى الخطاب المشاركات فى حملة "انا ايضا"، وهو الوسم على تويتر وفيسبوك المتعلق بضحايا التحرش الجنسى من النساء اللواتى قررن كسر الصمت وكشف الاعتداءات التى تعرضن لها.

وسيصطحب 10 نواب على الاقل ضحايا تحرش جنسى كضيفات بحسب اللائحة، فى الوقت الذى تحاسب فيه الولايات المتحدة المتورطين بافعال كهذه.

وحده النائب الديموقراطى جون لويس ايقونة الدفاع عن الحريات المدنية فى اميركا قرر مقاطعة الخطاب بسبب استخدام ترامب للفظ خادش فى وصفه الدول التى يأتى منها المهاجرون خلال اجتماع مع اعضاء الكونجرس.

ومع اقتراب مهلة انتهاء مفعول برنامج "داكا" يبذل اعضاء الكونجرس الجهود للتوصل الى حل يرضى الديموقراطيين والجمهوريين.