مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة يتهم النظام السورى بعدم الجدية فى المفاوضات





نيويورك أ ش أ

اتهم مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمى النظام السورى بعدم الجدية فى المفاوضات، ردا على تصريحات بشار الجعفرى مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة.

وقال المعلمى - فى مقابلة مع قناة العربية الاخبارية - "لا نستغرب هذا النمط من المماطلة من الجانب السوري، هم يريدون أن يتجنبوا الحديث فى القضايا الأساسية، وهى قضايا الدستور وانتقال السلطة وشكل الحكومة الجديدة، وشكل الدولة السورية الجديدة التى ينبغى أن تخرج من ركام وحطام البلد الممزق حاليا".

وأضاف أن النظام السورى لم يكن جادا فى مفاوضات السلام، من خلال المماطلة وإزاحة الأنظار عن القضايا الحيوية الأساسية التى ينبغى التفاوض عليها، معتبرا أن حكومة النظام اتخذت موقفا مستمرا فى عدم الجدية فى المفاوضات مع وفد المعارضة السورية.

وقال الدبلوماسى السعودى "أردنا أن نذكر أن هناك 11 مليون شخص مهجرين من قراهم ومدنهم داخل سوريا وخارجها، و3 ملايين محاصرون لا يصلهم الدواء، هناك معاناة مستمرة، فهل هناك استجابة؟".

وتابع "الأمم المتحدة وبعض الدول تقدم المساعدات، والسعودية فى طليعة من يقدم المساعدات للشعب السوري، ولكن مع الأسف الاستجابة ما زالت محدودة".

وفيما يتعلق بالمعارضة السورية، قال المعلمى : "أظن أن المعارضة تتحدث الآن بصوت واحد، وقد حضر وفد المعارضة إلى نيويورك وواشنطن وجنيف، وأداؤهم كان مشرفا، لأنهم يتحدثون بشكل عقلانى وبطريقة واضحة فى الطرح والتفاوض".