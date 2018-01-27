مقتل 14 شخصا فى إطلاق نار داخل حفل بالبرازيل

مقتل 14 شخصا فى إطلاق نار داخل حفل بالبرازيلالسبت، 27 يناير 2018 05:51 م
الشرطة البرازيلية- أرشيفية
أ ف ب
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أوقع إطلاق نار خلال حفل راقص فى فورتاليزا بشمال شرق البرازيل 14 قتيلا على الأقل، السبت، كما أعلنت السلطات المحلية.
وقال اندريه كوستا وزير الامن فى ولاية سيارا البرازيلية وعاصمتها فورتاليزا "يمكننا تأكيد سقوط 14 قتيلا علما أن بعض الأشخاص لا يزالون فى حالة حرجة فى المستشفى" بدون تحديد عدد الجرحى.
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