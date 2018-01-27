مقتل 110 حوثيين فى مناطق متفرقة بتعز جراء 30 غارة للتحالف العربى





صنعاء(أ ش أ)

شنت مقاتلات التحالف العربى- بقيادة السعودية- ما يزيد على 30 غارة جوية على مواقع مليشيات الحوثى الإيرانية فى مناطق متفرقة من مدينة تعز ومحيطها، ما أسفر عن مقتل 110 من الحوثيين وإصابة العشرات.

وقالت مصادر ميدانية- حسبما نقلت فضائية (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم السبت، إن "طائرات التحالف نفذت خلال أقل من 24 ساعة على مواقع المليشيات فى الضواحى الشمالية والغربية والشرقية لمدينة تعز عشرات الغارات نجم عنها مقتل أكثر من 110 أفراد من مليشيات الحوثى الإيرانية، من بينهم قادة ميدانيون، بالإضافة إلى إصابة العشرات حلال المواجهات مع القوات الحكومية".

وأشارت المصادر إلى أن الغارات أسفرت على مدار يومى الخميس والجمعة الماضيين عن تدمير عدد من الآليات العسكرية ومخازن الأسلحة وعربات مدفعية للمتمردين الحوثيين فى تعز.

وحققت القوات الشرعية تقدما ميدانيا فى تعز، وسيطرت على موقع القرن، شمالى جبل هان، وقرية الدار الواقعة غربى الجبل، وتلة ياسين، شمالى الجبل، غربى مدينة تعز.

وشهدت الساعات الماضية من فجر اليوم مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين فى المحور الشمالى الغربى لمدينة تعز، وتركزت الاشتباكات فى محيط معسكر الدفاع الجوى وجبل الوعش.

من ناحية أخرى أكد المفتش العام للجيش اليمنى اللواء الركن عادل القمرى اليوم السبت، أن القوات اليمنية الشرعية خططت لأن تكون المعركة فى مديرية (صرواح) معركة استنزاف ومحرقة للميليشيات الحوثية.

وحذر القمرى - حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) - من إنشاء أى تشكيلات مسلحة خارج إطار الجيش الوطني، معتبرا أنها قنابل موقوتة لإعاقة الشرعية عن استعادة مؤسسات الدولة المغتصبة، مؤكدا أنه لا شرعية لأية فصائل أو تشكيلات خارج الشرعية اليمنية.

وتوقع اللواء القميري، إعلان الجوف محافظة محررة قريبا بعد تحرير آخر مديريات المحافظة المتاخمة لمحافظات صعدة وعمران وصنعاء، مشيرا إلى أن أبطال الجيش الوطنى مستمرون فى حصد الانتصارات، والميليشيات الحوثية مستمرة فى حصد الانكسارات.

وأوضح أن معنويات الجيش مرتفعة، خاصة وأن قوات الجيش تحرز انتصارات على المليشيات فى مختلف جبهات القتال.