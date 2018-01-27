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السبت، 27 يناير 2018 08:23 ص
خالد صلاح
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مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين جرّاء انفجار انتحارى فى جنوبى أفغانستان

السبت، 27 يناير 2018 05:00 ص
مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين جرّاء انفجار انتحارى فى جنوبى أفغانستان جانب من العنف فى أفغانستان _صورة أرشيفية


كابول أ ش أ
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أعلن مسئول أفغانى، أن شخصين إثنين لقيا مصرعهما جرّاء هجوم انتحارى فى مقاطعة قندهار جنوبى البلاد.

ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية الجمعة، عن نائب فى البرلمان الأفغانى قوله إن انتحارياً فجر نفسه اليوم الجمعة أمام سيارة تابعة للشرطة ، مما نتج عنه مقتل اثنين من المدنيين وإصابة ثلاثة من أفراد الشرطة.

وأضافت (فوكس نيوز) أن حركة "طالبان" تبنت مسئولية الهجوم ، مشيرة إلى أنه لم يتم التحقق حتى الآن بشكل مستقل من بيان الحركة.ش


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