video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 28 يناير 2018 03:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع مسن وإصابة 3 أشخاص في حادثي تصادم ببورسعيد

السبت، 27 يناير 2018 10:26 م
مصرع مسن وإصابة 3 أشخاص في حادثي تصادم ببورسعيد حادث سيارة - أرشيفية


بورسعيد - محمد عزام
إضافة تعليق

لقى مسن مصرعه مساء اليوم السبت في حادث تصادم سيارة أمام مفارق بحر البقر جنوب بورسعيد، كما أصيب 3 أشخاص بحادث آخر على طريق "بورسعيد – الإسماعيلية".

وتلقى الدكتور عادل تعيلب، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، إشارة من مستشفى بورسعيد العام باستقبال، محمد محمد فتحي، 68 سنة، جثة هامدة، سنيه سلمان جمعة، 38 سنة، نبويه السيد مصطفى 56 سنة، مصطفى عبد الموجود الكيلاني 55 سنة، مصابين بكدمات وسحجات بالجسم .

تم وضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث وتحرير محضرين للحادثين، وتقديم العلاج اللازم للمصابين .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة فتاة سقطت من الدور الرابع في بورسعيد

اخبار مصر

اخبار بورسعيد

اخبار المحافظات

حوادث

جنوب بورسعيد



لا تفوتك
الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلق طلبا بمد فترة تلقى أوراق المرشحين

الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلق طلبا بمد فترة تلقى أوراق المرشحين

وزير الخارجية لـON live: الإرهاب أصبح ضاغطا على كافة الدول الأفريقية

وزير الخارجية لـON live: الإرهاب أصبح ضاغطا على كافة الدول الأفريقية

ثورة فى خريطة صفقات الأهلى خلال ميركاتو الشتاء.. الأحمر يتراجع عن ضم مدافع سموحة بناء على طلب البدرى.. رامى صبرى يقترب.. دخول مزاد عنتر الأسيوطى.. والتراجع عن رحيل باكا فى يناير..وإغلاق باب الرحيل أمام اللاعبين

ثورة فى خريطة صفقات الأهلى خلال ميركاتو الشتاء.. الأحمر يتراجع عن ضم مدافع سموحة بناء على طلب البدرى.. رامى صبرى يقترب.. دخول مزاد عنتر الأسيوطى.. والتراجع عن رحيل باكا فى يناير..وإغلاق باب الرحيل أمام اللاعبين

14 حاجة على أكونت "فيس بوك" بتاعك تكشف حالتك النفسية.. أصحاب الأدعية الدينية الكتير بيصدروا صورة مزيفة.. مهاويس السيلفى نرجسيون.. وقايمة الفريندز الكبيرة دليل الهروب من مشكلاتك.. والبوستات الحزينة مؤشر اكتئاب

14 حاجة على أكونت "فيس بوك" بتاعك تكشف حالتك النفسية.. أصحاب الأدعية الدينية الكتير بيصدروا صورة مزيفة.. مهاويس السيلفى نرجسيون.. وقايمة الفريندز الكبيرة دليل الهروب من مشكلاتك.. والبوستات الحزينة مؤشر اكتئاب

تويتر يطلق ميزة إعلانية جديدة بخاصية Moments

تويتر يطلق ميزة إعلانية جديدة بخاصية Moments

الصين تطلق 60 قمرا صناعيا للفيديو عالى الدقة بحلول 2020

الصين تطلق 60 قمرا صناعيا للفيديو عالى الدقة بحلول 2020

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة