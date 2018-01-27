مصرع مسن وإصابة 3 أشخاص في حادثي تصادم ببورسعيد

حادث سيارة - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام
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لقى مسن مصرعه مساء اليوم السبت في حادث تصادم سيارة أمام مفارق بحر البقر جنوب بورسعيد، كما أصيب 3 أشخاص بحادث آخر على طريق "بورسعيد – الإسماعيلية".
وتلقى الدكتور عادل تعيلب، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، إشارة من مستشفى بورسعيد العام باستقبال، محمد محمد فتحي، 68 سنة، جثة هامدة، سنيه سلمان جمعة، 38 سنة، نبويه السيد مصطفى 56 سنة، مصطفى عبد الموجود الكيلاني 55 سنة، مصابين بكدمات وسحجات بالجسم .
تم وضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث وتحرير محضرين للحادثين، وتقديم العلاج اللازم للمصابين .
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