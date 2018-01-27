مصرع طفلة صعقا من عمود إنارة بمركز بنى سويف





بنى سويف ايمن لطفى

لقيت طفلة بالصف الرابع الإبتدائى مصرعها صعقا بالكهرباء بقرية بنى هارون التابعة لمركز بنى سويف وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق وتم التصريح بدفن الجثة.

واسقبلت مستشفى بنى سويف العام" حبيبة فتحى مجاهد " - 10سنوات مصابة بهبوط فى الدورة الدموية وضعف نبضات القلب ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل قسم الطواريء، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى ، وبسؤال والدها أكد أن ابنته تعرضت لصعق كهربائى خلال سيرها بجوار أحد الأعمدة بالقرية، وبتوقيع مفتش الصحة الكشف الطبي علي الجثة تبين تعرضها لصعق كهربائى ووجود آثار ذلك بجسدها، وسلم جثمان الطفلة لوالدها لدفنه، لعدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.