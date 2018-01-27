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مصرع شخص سقط من الطابق الخامس بأكتوبر

السبت، 27 يناير 2018 03:40 م
مصرع شخص سقط من الطابق الخامس بأكتوبر جثة - أرشيفية


كتب بهجت أبو ضيف
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لقى شخص مصرعه، بعدما اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس بأكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص بأكتوبر، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المتوفى اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس، مما أسفر عن إصابته بكسر بالجمجمة وكسور متفرقة بأنحاء جسده، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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