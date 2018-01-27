مصرع شخص سقط من الطابق الخامس بأكتوبر

جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق
لقى شخص مصرعه، بعدما اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس بأكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص بأكتوبر، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المتوفى اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس، مما أسفر عن إصابته بكسر بالجمجمة وكسور متفرقة بأنحاء جسده، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
إضافة تعليق
معلومات تهمك عن معرض القاهرة الدولى للكتاب.. خصومات على إصدارات القومى للترجمة وهيئة الكتاب تصل لـ70%.. ودخول الأطفال وأسر الشهداء مجاناً.. وعرض أكثر من 100 فيلم روائى وتسجيلى.. واستضافة محمود الخطيب
البرلمان يرفض المساس بعمال السكة الحديد.. لجنة النقل: اعتبارهم عبء كلام مغلوط ويجب الاستفادة من خبراتهم.. "كلوب": إعادة هيكلة الأجور ومعالجة فجوة مرتبات القيادات هى الحل.. ونائب ينصح باستغلال الموارد المتاحة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة