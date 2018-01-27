مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين برصاص القوات فى كشمير

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب ما لا يقل عن 9 آخرون، فى منطقة كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان، اليوم السبت؛ إثر إطلاق القوات الهندية النار على متظاهرين فى الإقليم.



واتهم المتحدث باسم الشرطة الهندية - حسبما نقلت عنه شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية - المتظاهرين بإلقاء الحجارة على دورية للشرطة؛ ما دفعها لإطلاق الرصاص، الأمر الذى أسفر عن مصرع الشابين، وجرح 9 أشخاص آخرين على الأقل.



تجدر الإشارة إلى أن النزاع حول كشمير أدى إلى اندلاع حربين على الأقل بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عن بريطانيا.