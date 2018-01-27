video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 27 يناير 2018 08:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين برصاص القوات فى كشمير

السبت، 27 يناير 2018 08:22 م
مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين برصاص القوات فى كشمير الشرطة الهندية - أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

لقى شخصان مصرعهما وأصيب ما لا يقل عن 9 آخرون، فى منطقة كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان، اليوم السبت؛ إثر إطلاق القوات الهندية النار على متظاهرين فى الإقليم.


واتهم المتحدث باسم الشرطة الهندية - حسبما نقلت عنه شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية - المتظاهرين بإلقاء الحجارة على دورية للشرطة؛ ما دفعها لإطلاق الرصاص، الأمر الذى أسفر عن مصرع الشابين، وجرح 9 أشخاص آخرين على الأقل.


تجدر الإشارة إلى أن النزاع حول كشمير أدى إلى اندلاع حربين على الأقل بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عن بريطانيا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الهند: مقتل اثنين فى إطلاق نار من جانب باكستان بإقليم "كشمير"

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث إطلاق نار بإقليم "كشمير" لـ16 قتيلا ومصابا

الهند

اخبار الهند

اخبار العالم

اخبار كشمير

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
بلاغ يتهم هشام جنينة وزوجته وابنته بالتعدى على مواطنين بالقاهرة الجديدة.. صور وفيديو

بلاغ يتهم هشام جنينة وزوجته وابنته بالتعدى على مواطنين بالقاهرة الجديدة.. صور وفيديو

وزير الرى يخفض مساحة زراعة الأرز من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألفا فقط

وزير الرى يخفض مساحة زراعة الأرز من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألفا فقط

فى أقل من 5 سنوات.. "الكهرباء" تضع مصر فى مصاف دول العالم المنتجة للطاقة.. لأول مرة احتياطى الشبكة يتجاوز الـ25% صيف 2018.. الشركة القابضة: ارتفاع الاستهلاك الصناعى لـ46%.. وتعلن: لدينا طاقة تكفى ألف مصنع جديد

فى أقل من 5 سنوات.. "الكهرباء" تضع مصر فى مصاف دول العالم المنتجة للطاقة.. لأول مرة احتياطى الشبكة يتجاوز الـ25% صيف 2018.. الشركة القابضة: ارتفاع الاستهلاك الصناعى لـ46%.. وتعلن: لدينا طاقة تكفى ألف مصنع جديد

فيديو .. تفاصيل الـ 30 دقيقة الأخيرة للوليد بن طلال بفندق ريتز كارلتون قبل إطلاق سراحه..الأمير: السلطات السعودية لم تسئ لى وكنت أعيش فى بيتى..سأواصل حياتى بالمملكة ولن أترك أعمالى..وليس لدى ما أخفيه على الإطلاق

فيديو .. تفاصيل الـ 30 دقيقة الأخيرة للوليد بن طلال بفندق ريتز كارلتون قبل إطلاق سراحه..الأمير: السلطات السعودية لم تسئ لى وكنت أعيش فى بيتى..سأواصل حياتى بالمملكة ولن أترك أعمالى..وليس لدى ما أخفيه على الإطلاق

شاهد.. محمد صلاح لا يعرف الهزيمة أمام فراعنة إنجلترا

شاهد.. محمد صلاح لا يعرف الهزيمة أمام فراعنة إنجلترا

فيديو وصور.. أطول رجل وأقصر امرأة فى العالم: لازم نزور مصر تانى

فيديو وصور.. أطول رجل وأقصر امرأة فى العالم: لازم نزور مصر تانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة