مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين برصاص القوات فى كشمير

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين برصاص القوات فى كشميرالسبت، 27 يناير 2018 08:22 م
الشرطة الهندية - أرشيفية
أ ش أ
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لقى شخصان مصرعهما وأصيب ما لا يقل عن 9 آخرون، فى منطقة كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان، اليوم السبت؛ إثر إطلاق القوات الهندية النار على متظاهرين فى الإقليم.
واتهم المتحدث باسم الشرطة الهندية - حسبما نقلت عنه شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية - المتظاهرين بإلقاء الحجارة على دورية للشرطة؛ ما دفعها لإطلاق الرصاص، الأمر الذى أسفر عن مصرع الشابين، وجرح 9 أشخاص آخرين على الأقل.
تجدر الإشارة إلى أن النزاع حول كشمير أدى إلى اندلاع حربين على الأقل بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عن بريطانيا.
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