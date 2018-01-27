مصرع جندى عراقى وإصابة ضابط أثناء تفكيك عجلة مفخخة شمال بابل





بغداد أ ش أ

أعلنت خلية الاعلام الحربى التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية، الجمعة ، مقتل جندى واصابة ضابط أثناء عملية تفكيك عجلة مفخخة شمالى بابل.

وقالت الخلية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن جنديا قتل وأصيب ضابط برتبة نقيب أثناء عملية تفكيك عجلة مفخخة فى منطقة تابعة لناحية جرف النصر شمالى بابل ، مشيرة إلى أن العجلة كانت متروكة فى منطقة صحراء الفاضلية التابعة للناحية.