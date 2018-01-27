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السبت، 27 يناير 2018 07:29 ص
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مصرع جندى عراقى وإصابة ضابط أثناء تفكيك عجلة مفخخة شمال بابل

السبت، 27 يناير 2018 01:00 ص
مصرع جندى عراقى وإصابة ضابط أثناء تفكيك عجلة مفخخة شمال بابل جانب من العنف فى العراق _صورة أرشيفية


بغداد أ ش أ
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أعلنت خلية الاعلام الحربى التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية، الجمعة ، مقتل جندى واصابة ضابط أثناء عملية تفكيك عجلة مفخخة شمالى بابل.

وقالت الخلية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن جنديا قتل وأصيب ضابط برتبة نقيب أثناء عملية تفكيك عجلة مفخخة فى منطقة تابعة لناحية جرف النصر شمالى بابل ، مشيرة إلى أن العجلة كانت متروكة فى منطقة صحراء الفاضلية التابعة للناحية.


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