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مستشار الإمام الأكبر يزور جناح الأزهر بمعرض الكتاب.. ويؤكد: القدس أولوياتنا

السبت، 27 يناير 2018 10:01 م
مستشار الإمام الأكبر يزور جناح الأزهر بمعرض الكتاب.. ويؤكد: القدس أولوياتنا المستشار محمد عبد السلام، المستشار القانوني والتشريعي للإمام الأكبر


كتب لؤى على
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زار المستشار محمد عبد السلام، المستشار القانونى والتشريعى للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اليوم، جناح الأزهر بمعرض الكتاب فى مستهل دورته الـ49 المقام بأرض المعارض فى الفترة من السبت 27 يناير حتى 10 فبراير.

 

وتفقد مستشار شيخ الأزهر أركان الجناح وإصداراته الحديثة وورش العمل والفعاليات الثقافية وركن القدس، كما اطلع على العديد من إصدارات جناح الأزهر ودورياته وحولياته العلمية والأدبية وبانوراما ذاكرة الأزهر التى توضح جهود الأزهر على مر التاريخ كحصن للوسطية، وقلعة للغة العربية، وملاذ للهوية المصرية.

 

وشدد المستشار عبد السلام أننا بدأنا بالفعل فى تنفيذ توصيات مؤتمر الأزهر العالمى لنصرة القدس، وأننا قد خصصنا ركنًا للتعريف بالقدس فى جناح الأزهر، مؤكدًا أن قضية القدس من أولويات الأزهر هذا العام منذ أن أعلنها فضيلة الإمام الأكبر صريحة فى مؤتمر الأزهر الأخير بأن القدس هى عاصمة أبدية للفلسطينيين

 

ويستهدف الأزهر بمشاركته الثانية على التوالى بجناح فى معرض الكتاب؛ للتواصل مع جميع فئات المجتمع وتعريفهم بما يقوم به من جهود لإرساء السلام المجتمعى ومحاربة الفكر المتطرف، والعمل على إرساء قيم المواطنة والحفاظ على الهوية والثقافة المصرية، والتعريف بقضية القدس ونصرته.


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