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مساجد مصر تتحدث عن خطورة النفاق الجمعة المقبلة

السبت، 27 يناير 2018 12:00 ص
مساجد مصر تتحدث عن خطورة النفاق الجمعة المقبلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف


كتب - إسماعيل رفعت
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تؤدى مساجد مصر، التابعة لوزارة الأوقاف، خطبة الجمعة القادمة حول: خطورة النفاق وعلاماته، وتدور حول علامات النفاق من الكذب والخيانة وخلف الوعد، وبيان أن الكذب هو الكذب، وأن ما تنطوى عليه الجماعات الإرهابية من استحلال الكذب هو عين النفاق وأخطره وأمقته.

 

وتلفت الخطبة، إلى أن الشخصية السوية لا تعرف الكذب ولا الخيانة ولا الغدر ولا خلف الوعد، إنما يطبع المؤمن على الصدق والأمانة والوفاء وكريم الخصال والأخلاق.

 

يشار إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أمس فى خطبة الجمعة بمسجد الشرطة بمناسبة عيد الشرطة أن مصر لها درع وسيف من جيشها الوطنى وشرطتها الوطنية من خيرة أبنائها المخلصين، مؤكدا على اللحمة الفريدة وحالة الانسجام بين الشعب والجيش والشرطة، فهم أبناؤه والشعب هو آباؤهم وأمهاتهم وزوجاتهم وأبناؤهم وبناتهم وأخواتهم وأعمامهم وعماتهم وأخوالهم وخالاتهم، لأن جيشنا جيش أصيل من عمق هذا الشعب وشرطتنا شرطة أصيلة من عمق هذا الشعب، لا مرتزقة فى أى منهما، وهذا أحد أهم عوامل ولائهما لهذا الشعب وانحيازهما له، وسر وفاء الشعب لهما والتفافه حولهما ودعمه الكامل لهما ودعمهما الكامل له، كما أن هناك حالة فريدة من الولاء والانتماء والتمازج والارتباط بين الشعب والجيش والشرطة من جهة والأرض من جهة أخرى، فهذه الأرض الطيبة تقاتل إلى جانب أبنائها.

 


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