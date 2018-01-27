مسؤول عراقى: مخلفات تنظيم "القاعدة" لاتزال تحصد أرواح الأبرياء فى ديالى





بغداد (أ ش أ)

حذر رئيس مجلس محافظة ديالى العراقية، على الداينى، اليوم السبت، من أن مخلفات تنظيم القاعدة ما تزال تحصد أرواح الأبرياء داخل المحافظة، مشيرا إلى أنها تودى بحياة مدنى واحد على الأقل كل شهر.

وقال الداينى وفقا لقناة (السومرية نيوز) - إن تنظيم القاعدة الإرهابى أثناء فترة سيطرته على مناطق واسعة من ديالى نهاية عام 2006 وبداية عام 2007 نشر كميات كبيرة من العبوات والألغام فى الأراضى والبساتين الزراعية خاصة جنوب وشرق ديالى.

وأضاف الداينى أن مخلفات التنظيم تحصد أرواح مدنيين بين فترة وتتسبب بمقتل مدنى واحد على الأقل شهريا، لافتا إلى أن تلك المخلفات بعضها موضوعة بشكل كمائن أو ألغام تحت الأرض.

وأكد على ضرورة إعادة تمشيط المناطق الزراعية وتوعية الأهالى بضرورة الإبلاغ الفورى عن الأجسام الغريبة.