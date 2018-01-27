مسؤول عراقى: مخلفات تنظيم "القاعدة" لاتزال تحصد أرواح الأبرياء فى ديالى

مسؤول عراقى: مخلفات تنظيم "القاعدة" لاتزال تحصد أرواح الأبرياء فى ديالىالسبت، 27 يناير 2018 04:19 م
تنظيم القاعدة
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق
حذر رئيس مجلس محافظة ديالى العراقية، على الداينى، اليوم السبت، من أن مخلفات تنظيم القاعدة ما تزال تحصد أرواح الأبرياء داخل المحافظة، مشيرا إلى أنها تودى بحياة مدنى واحد على الأقل كل شهر.
وقال الداينى وفقا لقناة (السومرية نيوز) - إن تنظيم القاعدة الإرهابى أثناء فترة سيطرته على مناطق واسعة من ديالى نهاية عام 2006 وبداية عام 2007 نشر كميات كبيرة من العبوات والألغام فى الأراضى والبساتين الزراعية خاصة جنوب وشرق ديالى.
وأضاف الداينى أن مخلفات التنظيم تحصد أرواح مدنيين بين فترة وتتسبب بمقتل مدنى واحد على الأقل شهريا، لافتا إلى أن تلك المخلفات بعضها موضوعة بشكل كمائن أو ألغام تحت الأرض.
وأكد على ضرورة إعادة تمشيط المناطق الزراعية وتوعية الأهالى بضرورة الإبلاغ الفورى عن الأجسام الغريبة.
إضافة تعليق
بشائر الخير.. القمح يتصدر محاصيل الشتاء بـ3 ملايين و150 ألف فدان من إجمالى 4 ملايين و900 ألفا.. الزراعة: توفير 73% من الاحتياجات السمادية ولا توجد أزمات.. وحملات على مليونى فدان خضروات وفاكهة لمواجهة سوء الطقس
أهم 4 مصادر لتمويل الإرهاب.. المال القطرى ومتحصلات عمليات السطو المسلح على مكاتب البريد وسيارات نقل الأموال أبرزها.. وخبير أمنى يطالب بتدريب عناصر الأمن الخاص تحت إشراف وزارة الداخلية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة