video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 27 يناير 2018 07:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مسؤول سعودى: الأمير الوليد بن طلال سيظل رئيسا لشركة المملكة القابضة

السبت، 27 يناير 2018 03:21 م
مسؤول سعودى: الأمير الوليد بن طلال سيظل رئيسا لشركة المملكة القابضة بن طلال


رويترز
إضافة تعليق

أفاد مصدر حكومى سعودى مطلع ورفيع المستوى، اليوم السبت، بإطلاق سراح الملياردير السعودى الأمير الوليد بن طلال بعد موافقة النائب العام على تسوية توصل إليها مع السلطات.

وقال المصدر "تمت موافقة النائب العام السعودى صباح اليوم على التسوية التى تم التوصل إليها مع الأمير الوليد بن طلال. وعاد الأمير فى الساعة 11 من صباح اليوم إلى بيته".

وأضاف المصدر فى رد على سؤال من رويترز عما إذا كان النائب العام قد اقتنع ببراءة الأمير الوليد بن طلال طلال "لن أقوم بنقض أو تأكيد ما يقوله. من ناحية المبدأ العام، هذا أمر راجع لمن قاموا بالتسوية وبكل تأكيد لا يوجد تسوية إلا بسبب مخالفات ولا تتم التسويات إلا بإقرار المتهم بها وتوثيق ذلك خطيا وتعهده بعدم تكرارها". ولم يقدم المصدر تفاصيل أخرى.

وبسؤاله عما إذا كان الأمير الوليد سيظل رئيسا لشركة المملكة القابضة قال المصدر "بكل تأكيد".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو .. تفاصيل الـ 30 دقيقة الأخيرة للوليد بن طلال بفندق ريتز كارلتون قبل إطلاق سراحه..الأمير: السلطات السعودية لم تسئ لى وكنت أعيش فى بيتى..سأواصل حياتى بالمملكة ولن أترك أعمالى..وليس لدى ما أخفيه على الإطلاق

فيديو..اللحظات الأخيرة للوليد بن طلال داخل فندق ريتز كارلتون قبل إطلاق سراحه

رويترز: أسرة الوليد بن طلال تؤكد إطلاق سراحه

صور.. العالم هذا الصباح.. الأمير الوليد بن طلال يتوقع إطلاق سراحه خلال أيام.. مظاهرات حاشدة فى فيينا ضد سياسات الحكومة اليمينية.. توزيع مساعدات إغاثية سعودية باليمن.. وإخماد حريق مستشفى فى سول أودى بحياة 41شخصا

صور.. رويترز: الأمير الوليد بن طلال يتوقع إطلاق سراحه خلال أيام

رويترز: استقالة المدير المالى لشركة المملكة القابضة التابعة للوليد بن طلال

اخبار عربيه

عرب

عالم

بن طلال

السعوديه

السلطات السعوديه



لا تفوتك
فيديو..اللحظات الأخيرة للوليد بن طلال داخل فندق ريتز كارلتون قبل إطلاق سراحه

فيديو..اللحظات الأخيرة للوليد بن طلال داخل فندق ريتز كارلتون قبل إطلاق سراحه

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والشبورة الكثيفة تغطى الطرق صباحًا

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والشبورة الكثيفة تغطى الطرق صباحًا

بشائر الخير.. القمح يتصدر محاصيل الشتاء بـ3 ملايين و150 ألف فدان من إجمالى 4 ملايين و900 ألفا.. الزراعة: توفير 73% من الاحتياجات السمادية ولا توجد أزمات.. وحملات على مليونى فدان خضروات وفاكهة لمواجهة سوء الطقس

بشائر الخير.. القمح يتصدر محاصيل الشتاء بـ3 ملايين و150 ألف فدان من إجمالى 4 ملايين و900 ألفا.. الزراعة: توفير 73% من الاحتياجات السمادية ولا توجد أزمات.. وحملات على مليونى فدان خضروات وفاكهة لمواجهة سوء الطقس

أهم 4 مصادر لتمويل الإرهاب.. المال القطرى ومتحصلات عمليات السطو المسلح على مكاتب البريد وسيارات نقل الأموال أبرزها.. وخبير أمنى يطالب بتدريب عناصر الأمن الخاص تحت إشراف وزارة الداخلية

أهم 4 مصادر لتمويل الإرهاب.. المال القطرى ومتحصلات عمليات السطو المسلح على مكاتب البريد وسيارات نقل الأموال أبرزها.. وخبير أمنى يطالب بتدريب عناصر الأمن الخاص تحت إشراف وزارة الداخلية

البحوث الفلكية: السبت 17 فبراير غرة شهر جمادى الآخرة فلكيًا

البحوث الفلكية: السبت 17 فبراير غرة شهر جمادى الآخرة فلكيًا

مساعد رئيس الوفد: يحق لنواب الحزب سحب توكيلات تأييد السيسي وتوقيعها للبدوى

مساعد رئيس الوفد: يحق لنواب الحزب سحب توكيلات تأييد السيسي وتوقيعها للبدوى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة