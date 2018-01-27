مسؤول سعودى: الأمير الوليد بن طلال سيظل رئيسا لشركة المملكة القابضة





رويترز

أفاد مصدر حكومى سعودى مطلع ورفيع المستوى، اليوم السبت، بإطلاق سراح الملياردير السعودى الأمير الوليد بن طلال بعد موافقة النائب العام على تسوية توصل إليها مع السلطات.

وقال المصدر "تمت موافقة النائب العام السعودى صباح اليوم على التسوية التى تم التوصل إليها مع الأمير الوليد بن طلال. وعاد الأمير فى الساعة 11 من صباح اليوم إلى بيته".

وأضاف المصدر فى رد على سؤال من رويترز عما إذا كان النائب العام قد اقتنع ببراءة الأمير الوليد بن طلال طلال "لن أقوم بنقض أو تأكيد ما يقوله. من ناحية المبدأ العام، هذا أمر راجع لمن قاموا بالتسوية وبكل تأكيد لا يوجد تسوية إلا بسبب مخالفات ولا تتم التسويات إلا بإقرار المتهم بها وتوثيق ذلك خطيا وتعهده بعدم تكرارها". ولم يقدم المصدر تفاصيل أخرى.

وبسؤاله عما إذا كان الأمير الوليد سيظل رئيسا لشركة المملكة القابضة قال المصدر "بكل تأكيد".