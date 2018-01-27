مدير منفذ السلوم: نقل الصيادين الناجين من غرق مركب فى ليبيا للمستشفى

مدير منفذ السلوم: نقل الصيادين الناجين من غرق مركب فى ليبيا للمستشفىالسبت، 27 يناير 2018 05:11 م
نقل الصيادين الناجين من غرق مركب في ليبيا للمستشفى
مطروح – حسن مشالي
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أعلن اللواء جمال شحاته مدير منفذ السلوم البرى، اليوم السبت، عن وصول 5 صيادين من قرية برج مغيزل بمحافظة كفر الشيخ، الذين تم إنقاذهم من حادث غرق مركب الصيد "الحاج نصر" أمام السواحل الليبية منذ يومين، بمعرفة خفر السواحل الليبية بمدينة طبرق.
وأكد مدير منفذ السلوم، على أن السلطات الليبية بمنفذ مساعد البرى، سلمت المصريين الناجين من الغرق، للسلطات المصرية بمنفذ السلوم، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف للعلاج بمستشفى النجيلة المركزى، وتم خروج 3مصابين لتحسن حالتهم، ويجرى إنهاء إجراءات إخلاء سبيلهم من قسم الشرطة، فى حين يتلقى 2 من بينهم العلاج بمستشفى النجيلة.
والمصابون هم مصطفى عبد القوى إبراهيم" 19سنة" يعانى من جرح بالركبة واشتباه كسر بالإصبع الأكبر لليد اليمنى، ومصطفى حسن مصطفى عبيد" 33 سنة" يعانى من جروح بالساعدين والساقين، وحمدى سعفان سعفان " 23 سنة"، يعانى من جرح بالآلية اليسرى، والسيد عبد السلام حسن " 32 سنة" يعانى من كسر بالساق اليسرى، والعبد عبد القوى إبراهيم " 21 سنة" يعانى من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
كانت مركب الصيد "الحاج نصر" قد غرقت أمام السواحل الليبية، بعد تعطل محركها، وسوء الأحوال الجوية، تم جرف المركب إلى ناحية الساحل واصطدامها بالصخور، مما أدى إلى غرقها، وكان على متنها 15 صيادًا جميعهم من قرية برج مغيزل فى مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وجارٍ البحث عن باقى طاقم المركب.
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