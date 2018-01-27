video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 27 يناير 2018 07:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير منفذ السلوم: نقل الصيادين الناجين من غرق مركب فى ليبيا للمستشفى

السبت، 27 يناير 2018 05:11 م
مدير منفذ السلوم: نقل الصيادين الناجين من غرق مركب فى ليبيا للمستشفى نقل الصيادين الناجين من غرق مركب في ليبيا للمستشفى


مطروح – حسن مشالي
إضافة تعليق

أعلن اللواء جمال شحاته مدير منفذ السلوم البرى، اليوم السبت، عن وصول 5 صيادين من قرية برج مغيزل بمحافظة كفر الشيخ، الذين تم إنقاذهم من حادث غرق مركب الصيد "الحاج نصر" أمام السواحل الليبية منذ يومين، بمعرفة خفر السواحل الليبية بمدينة طبرق.

نقل-الصيادين-الناجين-من-غرق-مركب-في-ليبيا-للمستشفى-(1)
 
وأكد مدير منفذ السلوم، على أن السلطات الليبية بمنفذ مساعد البرى، سلمت المصريين الناجين من الغرق، للسلطات المصرية بمنفذ السلوم، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف للعلاج بمستشفى النجيلة المركزى، وتم خروج 3مصابين لتحسن حالتهم، ويجرى إنهاء إجراءات إخلاء سبيلهم من قسم الشرطة، فى حين يتلقى 2 من بينهم العلاج بمستشفى النجيلة.
نقل-الصيادين-الناجين-من-غرق-مركب-في-ليبيا-للمستشفى-(2)
 
والمصابون هم مصطفى عبد القوى إبراهيم" 19سنة" يعانى من جرح بالركبة واشتباه كسر بالإصبع الأكبر لليد اليمنى، ومصطفى حسن مصطفى عبيد" 33 سنة" يعانى من جروح بالساعدين والساقين، وحمدى سعفان سعفان " 23 سنة"، يعانى من جرح بالآلية اليسرى، والسيد عبد السلام حسن " 32 سنة" يعانى من كسر بالساق اليسرى، والعبد عبد القوى إبراهيم " 21 سنة" يعانى من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

 

كانت مركب الصيد "الحاج نصر" قد غرقت أمام السواحل الليبية، بعد تعطل محركها، وسوء الأحوال الجوية، تم جرف المركب إلى ناحية الساحل واصطدامها بالصخور، مما أدى إلى غرقها، وكان على متنها 15 صيادًا جميعهم من قرية برج مغيزل فى مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وجارٍ البحث عن باقى طاقم المركب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. "اليوم السابع" يلتقى أسر الصيادين المفقودين فى حادث غرق مركب على السواحل الليبية.. خال محمد بهنسى: خرج فى رحلة صيد ليساعد أسرته ولكنه لم يعد.. ابن عم محمد المزين: كان يأمل فى العمل على مركب تجارى

محافظه مطروح

مطروح

اخبار محافظة مطروح

منفذ السلوم

اخبار المحافظات

اخبار مصر



لا تفوتك
فيديو..اللحظات الأخيرة للوليد بن طلال داخل فندق ريتز كارلتون قبل إطلاق سراحه

فيديو..اللحظات الأخيرة للوليد بن طلال داخل فندق ريتز كارلتون قبل إطلاق سراحه

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والشبورة الكثيفة تغطى الطرق صباحًا

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والشبورة الكثيفة تغطى الطرق صباحًا

بشائر الخير.. القمح يتصدر محاصيل الشتاء بـ3 ملايين و150 ألف فدان من إجمالى 4 ملايين و900 ألفا.. الزراعة: توفير 73% من الاحتياجات السمادية ولا توجد أزمات.. وحملات على مليونى فدان خضروات وفاكهة لمواجهة سوء الطقس

بشائر الخير.. القمح يتصدر محاصيل الشتاء بـ3 ملايين و150 ألف فدان من إجمالى 4 ملايين و900 ألفا.. الزراعة: توفير 73% من الاحتياجات السمادية ولا توجد أزمات.. وحملات على مليونى فدان خضروات وفاكهة لمواجهة سوء الطقس

أهم 4 مصادر لتمويل الإرهاب.. المال القطرى ومتحصلات عمليات السطو المسلح على مكاتب البريد وسيارات نقل الأموال أبرزها.. وخبير أمنى يطالب بتدريب عناصر الأمن الخاص تحت إشراف وزارة الداخلية

أهم 4 مصادر لتمويل الإرهاب.. المال القطرى ومتحصلات عمليات السطو المسلح على مكاتب البريد وسيارات نقل الأموال أبرزها.. وخبير أمنى يطالب بتدريب عناصر الأمن الخاص تحت إشراف وزارة الداخلية

البحوث الفلكية: السبت 17 فبراير غرة شهر جمادى الآخرة فلكيًا

البحوث الفلكية: السبت 17 فبراير غرة شهر جمادى الآخرة فلكيًا

مساعد رئيس الوفد: يحق لنواب الحزب سحب توكيلات تأييد السيسي وتوقيعها للبدوى

مساعد رئيس الوفد: يحق لنواب الحزب سحب توكيلات تأييد السيسي وتوقيعها للبدوى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة