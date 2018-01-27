مدير كفر الزيات للمبيدات: وقف تصدير كبريت لتنزانيا.. ومصدر بالصادرات: لا أزمة





كتب إسلام سعيد

قال محمد ناجى مدير عام شركة كفر الزيات العالمية للمبيدات "منطقة حرة خاصة"، إنه تم وقف شحنة تصدير 24 حاوية كبريت زراعى موجهة إلى تنزانيا بحجة وجود كلمة "صنع فى مصر" على الشيكارة الخارجية من الشحنة، مشيرا إلى أن جمرك دمياط أبلغنا يوم 11 يناير الجارى بوقف الشحن لحين الحصول على موافقة تصديرية من وزارة الزراعة، وبعد أن خاطبت الجمارك وزارة الزراعة وردت الوزارة بأن المناطق الحرة لا ينطبق عليها أى قيود تصدير.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الجمارك طلبت خطاب من هيئة الاستثمار وبالفعل الهيئة أرسلت خطاب بأنه لا يوجد قيود على تصدير منتجات المناطق الحرة الخاصة إلى خارج البلاد، لافتًا إلى أنه رغم رد الجهات الحكومية لم يتم الافراج عنها بحجة أنه غير مدون على الشيكارة كلمة منطقة حرة وأن المدون عليها "كفر الزيات للمبيدات"، مؤكدًا أن تسجيل الصنف فى تنزانيا باسم كفر الزيات للمبيدات.

وتابع ناجى : "مسؤلو الجمارك بدمياط أبلغونا أن صادرات المناطق الحرة لا يجوز كتابة صنع فى مصر على المنتجات المصدرة.

فى سياق متصل، أفاد مصدر بهيئة تنمية الصادرات – هيئة حكومية مسؤلة عن حل مشكلات المصدرين – أنه لا توجد أزمة فى تصدير منتجات المناطق الحرة الخاصة إلى الخارج وتدوين عبارة صنع فى مصر على المنتج هو توجه للدولة بإعلاء "البراند" المصرى خاصة فى أفريقيا.







