محكمة الجنايات تحدد اليوم مصير 16 متهما بخلية إمبابة الإرهابية

محكمة الجنايات تحدد اليوم مصير 16 متهما بخلية إمبابة الإرهابيةالسبت، 27 يناير 2018 12:00 ص
محكمة - أرشيفية
كتب محمد عبد الرازق
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تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، حكمها على 16 متهما فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية إمبابة".
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسينى وأحمد عبد الحكم وأمانة سر أحمد صبحى عباس.
وأسندت النيابة للمتهمين - وبينهم 3 هاربين - أنهم فى غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، أسسوا جماعة على خلاف القانون تهدف الى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين، واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر، والاعتداء على القوات المسلحة، وحيازة الأسلحة النارية.
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