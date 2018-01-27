محافظ شمال سيناء يكرم ذوى الاحتياجات الخاصة بالعريش فى مسابقة الحلم المصرى (صور)





شمال سيناء ـ محمد حسين

كرم اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء وإيهاب حسن مدير الشباب والرياضة بالمحافظة، ذوى الاحتياجات الخاصة بالعريش، الفائزين فى مسابقة الحلم المصرى، على مسرح المدينة الشبابية بالعريش.

وعرض فريق المسرح من ذوى الاحتياجات الخاصة، مسرحية تجسد معاناة المعاق ونظرة المجتمع له، وفقرات شعرية، وأغانى، وعروض للتراث السيناوى.

وقال حسن صالح رئيس نادى المعاقين، إن الاحتفال يأتى ضمن سلسلة اهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة قدمتها الدولة، ضمن الاهتمام للرئيس بخدمة المعاقين وتخصيص هذا العام لهم، مشيرا أن فى محافظة شمال سيناء 36 ألف معاق وتميز من بينهم الكثير وجارى التجهيز لتكوين فريق لكرة الجرس للسيدات والرجال.

وأكد إيهاب حسن عبدالوهاب مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن معاقى شمال سيناء يلاقون اهتماما من المحافظة، وجميع مطالبهم مجابة على الفور.

وقال اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء أنه يعمل على الاستجابة الفورية لكافة مطالب ذوى الاحتياجات الخاصة وأن كافة المرافق الرياضية متاحة لهم للتدريب بدون او عوائق او وسيط، مشيدا بدورهم فى تحقيق مراكز متقدمة فى المسابقات الرياضية والثقافية على مستوى الجمهورية.

وبدوره طالب احد اولياء الأمور لحالة من ذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة الشيخ زويد بنظرة اهتمام لذوى الاحتياجات فى مركز الشيخ زويد.

واختتم الاحتفال بتوزيع شهادات التقدير على الفائزين من ذوى الاحتياجات الخاصة بمسابقة الحلم المصرى.































