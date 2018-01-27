video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 27 يناير 2018 07:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ شمال سيناء يكرم ذوى الاحتياجات الخاصة بالعريش فى مسابقة الحلم المصرى (صور)

السبت، 27 يناير 2018 06:17 م
محافظ شمال سيناء يكرم ذوى الاحتياجات الخاصة بالعريش فى مسابقة الحلم المصرى (صور) جانب من التكريم


شمال سيناء ـ محمد حسين
إضافة تعليق

كرم اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء وإيهاب حسن مدير الشباب والرياضة بالمحافظة، ذوى الاحتياجات الخاصة بالعريش، الفائزين فى مسابقة الحلم المصرى، على مسرح المدينة الشبابية بالعريش.

 وعرض فريق المسرح من ذوى الاحتياجات الخاصة، مسرحية تجسد معاناة المعاق ونظرة المجتمع له، وفقرات شعرية، وأغانى، وعروض للتراث السيناوى.

وقال حسن صالح رئيس نادى المعاقين، إن الاحتفال يأتى ضمن سلسلة اهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة قدمتها الدولة، ضمن الاهتمام للرئيس بخدمة المعاقين وتخصيص هذا العام لهم، مشيرا أن فى محافظة شمال سيناء 36 ألف معاق وتميز من بينهم الكثير وجارى التجهيز لتكوين فريق لكرة الجرس للسيدات والرجال.

وأكد إيهاب حسن عبدالوهاب مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن معاقى شمال سيناء يلاقون اهتماما من المحافظة، وجميع مطالبهم مجابة على الفور.

وقال اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء أنه يعمل على الاستجابة الفورية لكافة مطالب ذوى الاحتياجات الخاصة وأن كافة المرافق الرياضية متاحة لهم للتدريب بدون او عوائق او وسيط، مشيدا بدورهم فى تحقيق مراكز متقدمة فى المسابقات الرياضية والثقافية على مستوى الجمهورية.

وبدوره طالب احد اولياء الأمور لحالة من ذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة الشيخ زويد بنظرة اهتمام لذوى الاحتياجات فى مركز الشيخ زويد.

واختتم الاحتفال بتوزيع شهادات التقدير على الفائزين من ذوى الاحتياجات الخاصة بمسابقة الحلم المصرى.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"تربية العريش" تقرر تأجيل امتحانات الطلبة مصابى حادث الروضة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

العريش

شمال سيناء

محافظ شمال سيناء

الشيخ زويد



لا تفوتك
فيديو..اللحظات الأخيرة للوليد بن طلال داخل فندق ريتز كارلتون قبل إطلاق سراحه

فيديو..اللحظات الأخيرة للوليد بن طلال داخل فندق ريتز كارلتون قبل إطلاق سراحه

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والشبورة الكثيفة تغطى الطرق صباحًا

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والشبورة الكثيفة تغطى الطرق صباحًا

بشائر الخير.. القمح يتصدر محاصيل الشتاء بـ3 ملايين و150 ألف فدان من إجمالى 4 ملايين و900 ألفا.. الزراعة: توفير 73% من الاحتياجات السمادية ولا توجد أزمات.. وحملات على مليونى فدان خضروات وفاكهة لمواجهة سوء الطقس

بشائر الخير.. القمح يتصدر محاصيل الشتاء بـ3 ملايين و150 ألف فدان من إجمالى 4 ملايين و900 ألفا.. الزراعة: توفير 73% من الاحتياجات السمادية ولا توجد أزمات.. وحملات على مليونى فدان خضروات وفاكهة لمواجهة سوء الطقس

أهم 4 مصادر لتمويل الإرهاب.. المال القطرى ومتحصلات عمليات السطو المسلح على مكاتب البريد وسيارات نقل الأموال أبرزها.. وخبير أمنى يطالب بتدريب عناصر الأمن الخاص تحت إشراف وزارة الداخلية

أهم 4 مصادر لتمويل الإرهاب.. المال القطرى ومتحصلات عمليات السطو المسلح على مكاتب البريد وسيارات نقل الأموال أبرزها.. وخبير أمنى يطالب بتدريب عناصر الأمن الخاص تحت إشراف وزارة الداخلية

البحوث الفلكية: السبت 17 فبراير غرة شهر جمادى الآخرة فلكيًا

البحوث الفلكية: السبت 17 فبراير غرة شهر جمادى الآخرة فلكيًا

مساعد رئيس الوفد: يحق لنواب الحزب سحب توكيلات تأييد السيسي وتوقيعها للبدوى

مساعد رئيس الوفد: يحق لنواب الحزب سحب توكيلات تأييد السيسي وتوقيعها للبدوى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة