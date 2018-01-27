محافظ دمياط يوجه إدارة التفتيش المالى بالمرور على المستشفيات والوحدات الصحية

محافظ دمياط يوجه إدارة التفتيش المالى بالمرور على المستشفيات والوحدات الصحيةالسبت، 27 يناير 2018 08:15 م
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
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وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إدارة التفتيش المالى والإدارى بالديوان العام بالمرور على المستشفيات والوحدات الصحية للوقوف على الانضباط الإدارى وعمل جرد بالصيدليات.
وأشار بيان للمحافظة اليوم، أنه بالمرور على الوحدة الصحية بحى رابع تبين عدم وجود طبيب لعدم تكليف طبيب بالوحدة وانصراف طبيب وغياب صيدلى بالوحدة الصحية بكفر المياسرة كما تبين انصراف طبيبة من العاملين بالوحدة الصحية بميت الخولى عبدلله، وانصراف 3 من أطباء الوحدة الصحية بدقهلة بدون أذن أو خط سير وتم التشطيب عليهم بواسطة اللجنة.
وبناء عليه قرر المحافظ إحالة المخالفين للشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية للتحقيق فيما جاء من مخالفات.
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