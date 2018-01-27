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محافظ بورسعيد يشيد بمستوى وحدة طب الأسرة بقرية الجرابعة

السبت، 27 يناير 2018 05:09 م
محافظ بورسعيد يشيد بمستوى وحدة طب الأسرة بقرية الجرابعة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد


بورسعيد - محمد عزام
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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، وحدة طب الأسرة بقرية الجرابعة، للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، والتقى بمواطنى قرية الديبة.

وأشاد المحافظ، خلال جولته بالوحدة الصحية، بمستوى الوحدة وانتظام العمل بها، مطالبا باستمرار تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، خاصة وأن بورسعيد ستشهد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة كأول محافظة على مستوى الجمهورية.

وألتقى محافظ بورسعيد خلال جولته بالأطباء وأطقم التمريض، والمترددين على الوحدة الصحية، مستمعا لمقترحاتهم وأرائهم حول مزيد من التطوير في المنظومة الصحية بالمحافظة.

كما التقى المحافظ بعدد من مواطنى قرية الديبة المجاورة بقرية الجرابعة غرب بور سعيد، وأكد  بذل الأجهزة التنفيذية كل الجهود المتاحة للارتقاء بمستوى القرى.

 

 


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