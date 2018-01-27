محافظ القليوبية يفتتح نقطة إسعاف قرية جمجرة القديمة

افتتح اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، اليوم السبت، يرافقه الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد على مدير الإسعاف نقطة إسعاف جمجرة القديمة والمكونة من خمس سيارات مخصص منهم 3 سيارات لخدمة الطريق الحر الجديد وسيارة لمدينة الخصوص وسيارة لقرية جمجرة حيث تفقد عشماوى سيارات الإسعاف وأطمئن على جاهزيتها سواء من الأجهزة الطبية أو الأدوية اللازمة للإسعاف.

وأكد عشماوى خلال الافتتاح أن نقطة الإسعاف تقع فى منطقة حيوية بمنطقة جمجرة الواقعة على الطريق الحر شبرا بنها الجديد مما يجعلها الأسرع فى تغطية حوادث الطريق، ومن جانبه قدم عشماوى الشكر للمسعفين وقام بتكريم 10 من المتميزين واستمع إلى مشاكلهم كما أمر سيادته بتخصيص سيارة إسعاف بمنطقة محطة قطار بنها أو بالقرب من منطقة الرياح التوفيقى لحيوية تلك المنطقتين.

وعلى هامش الجولة قام عشماوى بتفقد الوحدة الصحية بجمجرة القديمة للاطمئنان على سير الخدمات بها وتوافر الأدوية حيث أعطى تعليماته للسيد وكيل وزارة الصحة بتوافر الأطباء على مدار 24 ساعة وعمل نبتجيات لاستقبال الحالات على مدار اليوم، كما أمر عشماوى أيضا رئيس الوحدة القروية بالاهتمام بنظافة القرية وجمع القمامة بصفة يومية بالتعاون مع أحد الجمعيات أو من خلال المشاركات المجتمعية مع الشباب والتنسيق مع مديرية الرى بالقليوبية لتطهير مصرف جانبية كفر منصور وذلك للحفاظ على صحة المواطنين.