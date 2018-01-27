محافظ القاهرة يتفقد قاعة حفلات بالسلام أنشئت بالمشاركة المجتمعية

محافظ القاهرة يتفقد قاعة حفلات بالسلام أنشئت بالمشاركة المجتمعيةالسبت، 27 يناير 2018 08:49 م
عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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تفقد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، اليوم السبت، عددا من شوارع حى السلام أول، كما تفقد قاعة حفلات أنشأها الحى بالجهود الذاتية وبالمساهمة المجتمعية.
وأشاد المحافظ بالفكرة، وطالب اللواء خالد محمد شحاتة، رئيس حى السلام أول، بتكرار مثل هذه الأفكار لخدمة المواطنين، قائلا" أى حاجة تخفف على المواطنين أعملها خاصة مع غلاء الأسعار".
جاء ذلك بعد مشاركة المحافظ فى فعاليات حملة "خليك زى آدم" بحى السلام أول، التى أطلقتها المحافظة لنشر التوعية للحفاظ على البيئة ورفع مستوى النظافة بالشارع.
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