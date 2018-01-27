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محافظ الغربية يحضر حفل مديرية أمن الغربية لتكريم أسر الشهداء.. صور

السبت، 27 يناير 2018 05:20 م
محافظ الغربية يحضر حفل مديرية أمن الغربية لتكريم أسر الشهداء.. صور جانب من التكريم


الغربية - محمد طارق
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شهد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، حفل تكريم أسر الشهداء الذى نظمته مديرية أمن  الغربية، بمناسبة الاحتفال بعد الشرطة الـ66 بحضور اللواء صلاح ذكى مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء طارق حسونة مدير أمن  الغربية، وعدد من أعضاء مجلس النواب على مستوى المحافظة، وعددًا من القيادات الأمنية، والتنفيذية بالمحافظة .

 

وبدأ الحفل بالسلام الجمهورى ثم تلاوة عدد من الآيات القرآنية ثم قصيدة حكاية شهيد التى ألقاها اللواء طارق العباسى مساعد مدير أمن  الغربية للشرطة المتخصصة .

 

وألقى ممثلو أسر الشهداء كلمة قدموا خلالها الشكر لمحافظ الغربية والقيادات الأمنية لرعايتهم الدائمة لهم ومشاركتهم فى كافة المحافل والمناسبات .

 

وخلال الحفل قدم مدير أمن  الغربية اللواء طارق حسونة، الشكر لمحافظ الغربية على حضوره ومشاركته فى حفل تكريم أسر الشهداء، مؤكدًا على دعم وزارة الداخلية الكامل لأسر الشهداء والعمل على توفير كافة سبل الرعاية لهم .

 

كما أكد اللواء ذكى صلاح مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، على سعادته بالحضور وسط أسر الشهداء الذين ضحوا بكل غالى ونفيس من اجل الدفاع عن الوطن.

 

وخلال الحفل ألقى اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، كلمة أكد فيها على أن الدولة بكافة أجهزتها تحرص على تقديم كافة سبل الرعاية لأسر الشهداء وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى .

 

كما محافظ الغربية، أكد على حرصه الدائم لمقابلة أسر الشهداء فى مكتبة للتأكد من تقديم كافة سبل الرعاية لهم، مؤكدًا أيضا على أن مصر عصية على أى معتدٍ بفضل شعبها وجيشها وقوات الشرطة المصرية الذين يضحوا بحياتهم من اجل واستقرار الوطن .

 

وأشار ضيف صقر، فى كلمته إلى الخدمات المقدمة لأسر الشهداء منها إعفاء الطلاب من المصروفات الدراسية طوال مراحل التعليم المختلفة واستخدام وسائل المواصلات بالمجان ومراكز الشباب، كما أنه تم التواصل مع رئاسة الوزراء من أجل توفير شقة لكل أسرة شهيد تقدير من الدولة للدور العظيم الذى قاموا به للدفاع عن استقرار أمن ها وشعبها.

 

وأوضح محافظ الغربية، أنه تم تخصيص 2% من الوظائف الحكومية لأسر الشهداء . وفى نهاية الحفل قام محافظ الغربية ومساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا ومدير أمن  الغربية بتوزيع شهادات تقدير وميداليات على أسر الشهداء .

 

 
اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية يحضر حفل مديرية امن الغربية بتكريم اسر الشهداء (1)
اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية يحضر حفل مديرية أمن الغربية بتكريم أسر الشهداء 

اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية يحضر حفل مديرية امن الغربية بتكريم اسر الشهداء (2)
اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية يحضر حفل مديرية أمن الغربية بتكريم أسر الشهداء 

تكريم اسر الشهداء (1)
تكريم أسر الشهداء 

تكريم اسر الشهداء (2)
تكريم أسر الشهداء 

تكريم اسر الشهداء
تكريم أسر الشهداء

جانب من الحضور (1)
جانب من الحضور 

جانب من الحضور (2)
جانب من الحضور

 


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