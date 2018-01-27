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محافظ الإسماعيلية يستعرض اللمسات الأخيرة لمشروع ميكنة ديوان عام المحافظة

السبت، 27 يناير 2018 04:26 م
محافظ الإسماعيلية يستعرض اللمسات الأخيرة لمشروع ميكنة ديوان عام المحافظة جانب من الإجتماع


الإسماعيلية – جمال حراجى
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عقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اجتماعا موسعا اليوم، السبت، لاستعراض ومتابعة الموقف التنفيذى، وما تم اتخاذه من إجراءات واستعدادات للزيارة المرتقبة للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والتعاون الدولى للإسماعيلية خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك لافتتاح المراكز التكنولوجية للخدمات الجماهيرية، بعد أن تم الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة لجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وعددها 10 مراكز موزعة على المراكز والمدن والأحياء، استعدادا لإعلان محافظة الإسماعيلية أول محافظة إلكترونية على مستوى الجمهورية، خلال الأيام القليلة القادمة.

 

وذلك فى إطار استكمال تنفيذ تطبيقات الحكومة الإلكترونية وميكنة جميع إدارات ديوان عام محافظة الإسماعيلية والمديريات الخدمية التابعة له، وتنفيذ خطة التطوير والتحديث التى تشهدها محافظة الإسماعيلية لرفع كفاءة جميع المراكز التكنولوجية للخدمات الجماهيرية ضمن الخطة القومية لميكنة جميع الخدمات الحكومية والعمل على رفع مستوى الأداء لجميع العاملين بتلك المراكز من أجل النهوض بمستوى الأداء للخدمات الجماهيرية، التى يتم تقديمها للمواطنين.

 

وحضر الإجتماع كل من المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد مهندس وجيه عباس رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمحافظة والمهندسة مديحة العدوى مدير المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى المراكز التكنولوجية للخدمات الجماهيرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

وخلال الاجتماع أعلن محافظ الإسماعيلية أنه تقرر بدء تفعيل التعامل إلكترونيا مع خدمات المواطنين، اعتبارا من منتصف شهر يناير 2018 من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء ومتابعة وتقييم كافة الأعمال أولا بأول، وأنه تم إنهاء كافة الإجراءات والتجهيزات الخاصة بتطوير الشبكات استعدادا للتشغيل الفعلى وتفعيل الخدمات.

 

واستعرض المحافظ خلال الإجتماع، اللمسات الأخيرة لرفع كفاءة وتطوير المراكز التكنولوجية المخصصة لخدمة الجماهير، والتى تهدف إلى العمل على تحسين ورفع مستوى الأداء لجميع الخدمات التى تقدم للمواطنين، وتيسير وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على تلك الخدمات فى أسرع واقل وقت ممكن لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، مع الأخذ فى الاعتبار أن الهدف الأساسى هو فصل مقدم الخدمة عن طالبها.

 


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