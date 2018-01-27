محافظة الجيزة تنظم اليوم ماراثون فى 6 أكتوبر تحت عنوان "تحيا مصر"





كتب سيد الخلفاوى

تنظم مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، اليوم السبت، ماراثون للجرى بمدينة 6 أكتوبر، تحت عنوان "تحيا مصر"، بحضور اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، وبمشاركة 1000 شاب وفتاة وعدد كبير من قيادات المحافظة وجهاز مدينة أكتوبر.

ومن المقرر أن يبدأ المارثون فى التاسعة صباح اليوم بداية من ميدان جهينة، وحتى نادى مدينة 6 أكتوبر.