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محافظة الجيزة تنظم اليوم ماراثون فى 6 أكتوبر تحت عنوان "تحيا مصر"

السبت، 27 يناير 2018 12:00 ص
محافظة الجيزة تنظم اليوم ماراثون فى 6 أكتوبر تحت عنوان "تحيا مصر" اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة


كتب سيد الخلفاوى
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تنظم مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، اليوم السبت، ماراثون للجرى بمدينة 6 أكتوبر، تحت عنوان "تحيا مصر"، بحضور اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، وبمشاركة 1000 شاب وفتاة وعدد كبير من قيادات المحافظة وجهاز مدينة أكتوبر. 
 
ومن المقرر أن يبدأ المارثون فى التاسعة صباح اليوم بداية من ميدان جهينة، وحتى نادى مدينة 6 أكتوبر.

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