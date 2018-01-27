محافظة الجيزة تنظم اليوم ماراثون فى 6 أكتوبر تحت عنوان "تحيا مصر"السبت، 27 يناير 2018 12:00 ص
اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
تنظم مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، اليوم السبت، ماراثون للجرى بمدينة 6 أكتوبر، تحت عنوان "تحيا مصر"، بحضور اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، وبمشاركة 1000 شاب وفتاة وعدد كبير من قيادات المحافظة وجهاز مدينة أكتوبر.
ومن المقرر أن يبدأ المارثون فى التاسعة صباح اليوم بداية من ميدان جهينة، وحتى نادى مدينة 6 أكتوبر.
إضافة تعليق
الحلقة الرابعة.. أدلة الثبوت فى قضية محاولة اغتيال "السيسى" تكشف: الفلسطينى "أبوحازم" أدار أموال "ولاية سيناء" من تركيا عن طريق "العزازى".. بنادق قنص ونظارات شمسية وأقلام مزودة بكاميرات بأحراز المتهمين
شعبان عبد الرحيم: محدش هينجح فى الانتخابات غير السيسى وكل المرشحين ضده شوية "حبشتكنات".. المطرب يتساءل:"هو خالد على بيبيع كشرى ولا بيشتغل إيه بالظبط".. وسامى عنان بيترشح للرئاسة بأمارة إيه.. ويعلّق:"ارحمونا"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة