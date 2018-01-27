مجهولون يهددون موظفين بالسكة الحديد ويستولون على جهاز لاسلكى بالبدرشين





كتب بهجت أبو ضيف

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهمين بتهديد موظفين تابعين للسكة الحديد بالبدرشين، والاستيلاء على متعلقات منها جهاز لاسلكى خاص بالربط بين المحطات وتنسيق حركة القطارات.

تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد بتعرض موظفين بالكسة الحديد للسرقة بالإكراه، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات أن مجهولين هددوا الموظفين واستولوا منهم على متعلقات خاصة بهم، بالإضافة على جهاز لاسلكى.

وذكر مصدر أمنى، أن جهاز اللاسلكى المستولى عليه خاص بتنسيق حركة القطارات والربط بين مسؤلى المحطات، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيق.