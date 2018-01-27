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مجموعة البنك العربى الأردنية تسجل 533 مليون دولار صافى ربح فى 2017

السبت، 27 يناير 2018 08:43 م
مجموعة البنك العربى الأردنية تسجل 533 مليون دولار صافى ربح فى 2017 العاهل الأردنى الملك عبد الله الحسين


رويترز
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قالت مجموعة البنك العربى أكبر مقرض فى الأردن اليوم السبت، إن صافى ربحها فى عام 2017 بلغ 533 مليون دولار دون تغير يذكر عن أرباح العام السابق، التى بلغت 532.7 مليون دولار، وإن الإيرادات جاءت بشكل رئيسى من الأنشطة المصرفية الأساسية.

وقال البنك، وهو أحد المؤسسات المالية الكبرى فى الشرق الأوسط، فى بيان له، إن الأرباح التشغيلية ارتفعت 12 بالمئة من دون دخول تذبذبات سعر الصرف فى الحسابات.

وارتفع إجمالى القروض 6 % إلى 25.1 مليار دولار، بينما زادت الودائع قليلا إلى 33.8 مليار دولار فى نهاية العام الماضى مقارنة مع 33.6 مليار دولار فى الفترة ذاتها من العام السابق.


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