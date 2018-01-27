متحف بفرنسا يعد لائحة بـ 41 جمجمة شهيد لتسليمها إلى الجزائر





كتب إيمان حنا

حدد المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بفرنسا لائحة تضم 41 جمجمة للشهداء الجزائريين الموجودين في فرنسا لإرجاعهم إلى الجزائر، وأكد رئيس المتحف الفرنسي برونو ديفيد، أن فرنسا مستعدة لمرافقة عملية تسليم جماجم الشهداء التي تحتفظ بها، وفقا لصحيفة "النهار الجزائرية" ووكالة الأنباء الفرنسية.

وأشار برونو ديفيد إلى أن المتحف على استعداد تام لتسليم الجماجم وفي انتظار تعليمات من الحكومة الفرنسية، وقال بروندو لوكالة الأنباء الفرنسية، أنّ فرنسا تتفهم القيمة التاريخية لهذه الجماجم التي دخلت إلى فرنسا في القرن 19.

وكان المؤرخ الجزائري علي فريد بلقاضي، هو من رفع سنة 2011 مسألة هذه الجماجم الجزائرية بعد إجراء البحوث في المتحف، وقال بلقاضي لموقع على الإنترنت، أنّ الجماجم محفوظة في علب من الكارتون، وهو ما انتقده برونو ديفيد الذي أكد أن الجماجم محفوظة في خزائن مغلقة وفي غرف مؤمنة.