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لجنة التجارة الأمريكية تمنع قرارا لحكومة ترامب بفرض رسوم على شركة كندية

السبت، 27 يناير 2018 06:00 ص
لجنة التجارة الأمريكية تمنع قرارا لحكومة ترامب بفرض رسوم على شركة كندية دونالد ترامب الرئيس الأمريكى


واشنطن (أ ف ب)
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رفضت لجنة التجارة الدولية الأمريكية، الجمعة، قرار لحكومة الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم عقابية بنسبة 300 % على طائرات بومباردييه الكندية الصنع، وهى مسألة تسببت بتوتر العلاقة بين اوتاوا وواشنطن.

وصوّتت اللجنة بالاجماع، بعدم تأثر الصناعة الأمريكية من قرار شرطة طيران اميركية استيراد نوع محدد من طائرات بومباردييه، ما يجبر وزارة التجارة الأمريكية التى فرضت الرسوم على التراجع عن قرارها الذى يهدف الى حماية صانع الطائرات الاميركى العملاق بوينج.

ويعتبر امتناع اللجنة عن دعم قرار وزارة التجارة امرا نادرا، لكنها لن تصدر شرحا للاسباب التى دفعتها الى اتخاذ هذا القرار حتى مارس.

وتقدمت بوينج بالشكوى بعد ان قامت شركة "دلتا ايرلاينز" بطلب شراء 75 طائرة من طراز "سى-سيريز" التى تنتجها بومباردييه الكندية وتتسع لما بين 100 و150 راكبا.

ولقيت الشكوى آذانا صاغية لدى ترامب الذى كان أعلن فى اطار شعاره "اميركا اولا" التشدد فى مسائل التجارة الدولية، واستندت وزارة التجارة الأمريكية فى قرارها فرض رسوم باهظة على بومباردييه الى تحقيقات تزعم ان الشركة تلقت اعانات مالية من الحكومة الكندية اتاحت لها بيع طائراتها باسعار ادنى من كلفة الانتاج، والدخول فى منافسة غير عادلة مع بوينج.

وقالت بومباردييه فى بيان ان "قرار اليوم انتصار للابتكار والمنافسة وحكم القانون، كما انه انتصار للخطوط الجوية الأمريكية وللمسافرين فى الولايات المتحدة"، واعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند ان اوتاوا "سعيدة جدا" بالقرار.


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