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لجان الوفد بجنوب سيناء تعلن رفضها ترشح السيد البدوى لانتخابات الرئاسة

السبت، 27 يناير 2018 06:25 م
لجان الوفد بجنوب سيناء تعلن رفضها ترشح السيد البدوى لانتخابات الرئاسة الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد


جنوب سيناء- فايزة مرسال
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رفضت جميع لجان الوفد بجنوب سيناء "الشباب والمرأة وطور سيناء وشرم الشيخ" ترشح السيد البدوى رئيس حزب الوفد لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وأعلنت اللجان وخاصة لجنة الشباب رفضها التام لترشح رئيس الحزب للرئاسة بعد إعلان الحزب فى بداية عمل التوكيلات المرشحين للرئاسة دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسى مما يؤثر على شعبية ومكانة حزب الوفد فى الشارع المصرى.

 وقال فرح حسين رئيس لجنة الوفد بجنوب سيناء: إنه موافق أن يقوم الحزب بالدفع بمنافس قوى فى الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه متحفظ على من يقوم بذلك الدور بالطريقة التى تمت بها، مشيرا أن حزب الوفد لم يعد شخصا يستطيع المنافسة وأوضح حسين أن لديه تحفظات كثيرة والطريقة التى تم بها إعلان الترشح.

 وأضافت هالة الملاح رئيس لجنة المرأة بوفد جنوب سيناء أن الجميع يرفض ترشح رئيس حزب الوفد لانتخابات الرئاسة، حيث إن الطريقة التى جاء بها لا ترضى الشارع السياسى وجموع الوفدين على مستوى الجمهورية وخاصة الشباب.

 وأضاف أحمد جلال فودة أمين صندوق لجنة الوفد بطور سيناء أنه يرفض رفضا باتا ترشح رئيس الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية.

 وأعلن محمود صالح رئيس لجنة شباب الوفد بجنوب سيناء رفض اللجنة لترشح الدكتور سيد البدوى ترشحه للانتخابات الرئاسية وحملت لجنة الشباب عواقب ذلك القرار للهيئة العليا للوفد كما حمل البيان الدولة مسئولية تهميش الاحزاب السياسية.

 كما اعلنت لجان الوفد بدهب ونويبع رفضهم لقرار ترشح البدوى لانتخابات الرئاسة.


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