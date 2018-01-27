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السبت، 27 يناير 2018 08:28 ص
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كوريا الشمالية: التحالف العسكرى بين سول وواشنطن قد ينهى الحوار الحالى

السبت، 27 يناير 2018 08:21 ص
كوريا الشمالية: التحالف العسكرى بين سول وواشنطن قد ينهى الحوار الحالى كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية


بيونج يانج أ ش أ
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أدانت كوريا الشمالية، اليوم السبت، بشدة التحالف العسكرى بين الشطر الجنوبى والولايات المتحدة الأمريكية، متهمة جهودهما الدفاعية المشتركة بأنها تهدف للإطاحة بنظامها الشيوعى، وقد تؤدى أيضا إلى إنهاء الحوار الحالى بين الكوريتين.

وأفادت صحيفة (رودونج سينمون) المتحدثة باسم حزب العمال الحاكم فى كوريا الشمالية أن حكومة الجنوب يجب أن تدرك أن التدريبات العسكرية المشتركة الفاشلة مع الولايات المتحدة تعتبر عملا سخيفا وأنها تضع عراقيل أمام فرص تحسين العلاقات.

يشار إلى أن سول وواشنطن عقدتا الأسبوع الماضى تدريبات عسكرية واتفقا فيها الحلفاء على مواصلة الحفاظ على القواعد الدفاعية الأمريكية فى شبه الجزيرة الكورية.


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