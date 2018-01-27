كاميرات لمراقبة حركة السيارات فى محيط تحويلات دار السلام منعا للزحام

كاميرات لمراقبة حركة السيارات فى محيط تحويلات دار السلام منعا للزحامالسبت، 27 يناير 2018 02:00 ص
كاميرا مراقبة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة ، الحركة المرورية بواسطة الكاميرات المنتشرة بمحيط التحويلات المرورية فى دار السلام ، بسبب أعمال ربط مجمعات جزيرة دار السلام بالنفق الصخرى لمنع الزحام المرورى بالمنطقة، ما يستلزم غلق شارع الجسر البرانى أمام حركة السيارات، وسط تدعيم الطريق بالخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.
وتستمر لمدة 6 أشهر، وتلك الأعمال تستلزم إجراء تحويلات مرورية للمتجه إلى كوبرى دار السلام وميدان المطبعة عن طريق شارع البرانى يسلك شارع إثر النبى ثم شارع مصر حلوان الزراعى ثم يسارا كوبرى دار السلام أو استكمال ميدان المطبعة، و تم وضع طواحين هوائية وعلامات إرشادية بالمكان.
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