قوات سوريا الديمقراطية: مقتل نحو 60 مدنيا منذ الهجوم التركى ضد عفرين

قوات سوريا الديمقراطية: مقتل نحو 60 مدنيا منذ الهجوم التركى ضد عفرينالسبت، 27 يناير 2018 09:02 م
قوات سوريا الديمقراطية - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، أن نحو 60 مدنيا قُتلوا حتى الآن منذ بدء العملية العسكرية التركية فى عفرين، السبت الماضي.
وقال بالى - فى تصريح خاص لقناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم السبت - "هناك اشتباكات برية عنيفة تجرى حاليا فى منطقة عفرين بين قواتنا والقوات المدعومة من تركيا"، مشيرا إلى أن الاشتباكات مستمرة فى قرية على بسكى التابعة لناحية راجو، نافيا أن تكون القوات المدعومة من تركيا قد سيطرت على تلك المنطقة.
وكانت تركيا قد بدأت هجوما عسكريا، السبت الماضي، فى شمال سوريا استهدف وحدات حماية الشعب الكردية فى مدينة عفرين، وهددت بتوسيع الهجوم إلى مدينة منبج.
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