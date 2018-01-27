قوات سوريا الديمقراطية: مقاتلونا أسقطوا مروحية للجيش التركى داخل عفرين





أ ش أ

أعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية أن مقاتلى القوات أسقطوا مروحية للجيش التركى داخل منطقة (عفرين) فى ريف حلب شمالى سوريا.



وقال المتحدث - بحسب ما نقلت قناة (روسيا اليوم)، اليوم السبت - إن المروحية أُسقِطَت بالقرب من قريتى "كفرى كر" وباطمان فى منطقة عفرين.. فيما لم يعلن الجيش التركى من جانبه أية تفاصيل عن سقوط أى من طائراته.



كان الجيش التركى قد بدأ فى 20 يناير الجارى عملية "غصن الزيتون" ضد المقاتلين الأكراد السوريين فى مدينة عفرين بريف حلب السورية؛ مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى أغلبهم من المدنيين.