"قطاع الأعمال" تدرس إنشاء مصنع "جينز بدمياط" باستثمارات ٣مليارات جنيه





كشف مصدر بوزارة قطاع الأعمال العام، أن الوزير خالد بدوى يدرس جدياً البدء فى إنشاء مصنع "جينز دمياط" باستثمارات تصل لنحو ٣ مليارات جنيه.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن كافة دراسات المصنع تم الانتهاء منها بالفعل، كما تم تحديث الدراسات بعد تحرير سعر الصرف أيضاً، لافتاً لأن الوزير سيلتقى الأسبوع الجارى بالدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج، بهدف تفعيل آليات بناء المصنع، وأيضاً مناقشة ملف الشركات المتعثرة فى القطاع.