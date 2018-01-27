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السبت، 27 يناير 2018 05:21 ص
خالد صلاح
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"قطاع الأعمال" تدرس إنشاء مصنع "جينز بدمياط" باستثمارات ٣مليارات جنيه

السبت، 27 يناير 2018 01:00 ص
"قطاع الأعمال" تدرس إنشاء مصنع "جينز بدمياط" باستثمارات ٣مليارات جنيه خالد بدوى وزير قطاع الأعمال


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كشف مصدر بوزارة قطاع الأعمال العام، أن الوزير خالد بدوى يدرس جدياً البدء فى إنشاء مصنع "جينز دمياط" باستثمارات تصل لنحو ٣ مليارات جنيه.

 

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن كافة دراسات المصنع تم الانتهاء منها بالفعل، كما تم تحديث الدراسات بعد تحرير سعر الصرف أيضاً، لافتاً لأن الوزير سيلتقى الأسبوع الجارى بالدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج، بهدف تفعيل آليات بناء المصنع، وأيضاً مناقشة ملف الشركات المتعثرة فى القطاع.


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وزير قطاع الاعمال

خالد بدوى

احمد مصطفى مصنع جينز دمياط

القابضة للقطن



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