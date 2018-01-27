فيديو.. زحام مرورى أعلى الطريق الدائرى اتجاه المريوطية

كتب عبد الرحمن سيد

ظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى للقادم من المعادى والأوتوستراد حتى مناطق الجيزة والمريوطية، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغًا من الخدمات المعينة أعلى الطريق الدائرى بوجود كثافات مرورية، بسبب زيادة الأحمال، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى المكان.