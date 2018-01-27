فيديو.. ركن خاص بالفتوى داخل جناح الأزهر بمعرض الكتاب

فيديو.. ركن خاص بالفتوى داخل جناح الأزهر بمعرض الكتابالسبت، 27 يناير 2018 02:47 م
كن خاص بالفتوى داخل جناح الأزهر بمعرض الكتاب
كتب مصطفى يحيى
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رصدت كاميرا فيديو7 قناة اليوم السابع المصورة، ركن خاص بالفتوى داخل جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ49، لخدمة زوار المعرض.
ويشارك الأزهر الشريف للمرة الثانية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ49، وذلك من خلال قطاعات الأزهر المختلفة (مكتبة الأزهر، مجمع البحوث الإسلامية، قطاع المعاهد الأزهرية، جامعة الأزهر، المركز الإعلامى بالأزهر، مركز الأزهر العالمى للرصد والفتوى الإلكترونية، مركز الأزهر للترجمة، الرابطة العالمية لخريجى الأزهر).
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