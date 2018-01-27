فيديو.. رفع أكبر علم لمصر بطول 5 كيلو بنهر النيل وسط هتاف "تحيا مصر"





كتب أحمد حسنى

نظمت إدارة البيئة والمسطحات المائية، احتفالا كبير بعيد الشرطة بعدد من العروض المائية بنهر النيل اليوم السبت، بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية.

وشهد الحفل رفع أكبر علم لمصر بطول 5 كيلو متر بنهر النيل، احتفالا بعيد الشرطة، بواسطة أبطال السباحة من ذو الاحتياجات الخاصة.