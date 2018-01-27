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فيديو.. رفع أكبر علم لمصر بطول 5 كيلو بنهر النيل وسط هتاف "تحيا مصر"

السبت، 27 يناير 2018 08:31 م
فيديو.. رفع أكبر علم لمصر بطول 5 كيلو بنهر النيل وسط هتاف "تحيا مصر" أكبر علم لمصر


كتب أحمد حسنى
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نظمت إدارة البيئة والمسطحات المائية، احتفالا كبير بعيد الشرطة بعدد من العروض المائية بنهر النيل اليوم السبت، بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية.

وشهد الحفل رفع أكبر علم لمصر بطول 5 كيلو متر بنهر النيل، احتفالا بعيد الشرطة، بواسطة أبطال السباحة من ذو الاحتياجات الخاصة.

 

 


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أكبر علم لمصر

المسطحات المائية

وزارة الداخلية



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