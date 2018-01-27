video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 28 يناير 2018 03:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو.. "العامة للجملة": بدء صرف المقررات التموينية عن شهر فبراير للبقالين

السبت، 27 يناير 2018 08:36 م
فيديو.. "العامة للجملة": بدء صرف المقررات التموينية عن شهر فبراير للبقالين المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة


كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

أعلن المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدء صرف المقررات التموينية عن شهر فبراير المقبل لبقالى التموين على أن يتم صرفها للمواطنين اعتبارًا من أول الشهر، وذلك بعدما تم الانتهاء من صرف المقررات التموينية عن الشهر الجارى يوم 21 من الشهر نفسه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتوفير السلع المدعمة لأصحاب البطاقات شهريًا، حيث يتم توفير السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز بجانب العديد من السلع الآخرى والتى تصل إلى 20 سلعة ويتم صرفها بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات.
 
 
وأضاف المهندس جمال الشرقاوى رئيس الشركة  العامة لتجارة الجملة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، برئاسة الدكتور علاء الدين فهمى، نجحت فى توفير السلع ومنتجات اللحوم والدواجن وكافة السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بجانب توفير المقررات التموينية لأصحاب البطاقات شهريًا، موضحًا أنه تم توفير السلع المدعمة عن شهر فبراير.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصدار بطاقات التموين الجديدة والفصل الاجتماعى مجانا بدون حوالة بريدية للمرة الأولى.. تقرير وزارى: مكاتب التموين تلقت 16 ألف طلب لإعادة تشغيل بطاقات متوقفة.. ومصادر: إضافة المواليد مرتبط بزيادة ميزانية الدعم

العامة للجملة

جمال الشرقاوى

السلع المدعمة

البقالين



لا تفوتك
الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلق طلبا بمد فترة تلقى أوراق المرشحين

الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلق طلبا بمد فترة تلقى أوراق المرشحين

وزير الخارجية لـON live: الإرهاب أصبح ضاغطا على كافة الدول الأفريقية

وزير الخارجية لـON live: الإرهاب أصبح ضاغطا على كافة الدول الأفريقية

الصين تطلق 60 قمرا صناعيا للفيديو عالى الدقة بحلول 2020

الصين تطلق 60 قمرا صناعيا للفيديو عالى الدقة بحلول 2020

رسميا.. محمد عطوة يرافق شيكابالا فى الرائد السعودى

رسميا.. محمد عطوة يرافق شيكابالا فى الرائد السعودى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة