فيديو.. "العامة للجملة": بدء صرف المقررات التموينية عن شهر فبراير للبقالين





كتب مدحت وهبة

أعلن المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدء صرف المقررات التموينية عن شهر فبراير المقبل لبقالى التموين على أن يتم صرفها للمواطنين اعتبارًا من أول الشهر، وذلك بعدما تم الانتهاء من صرف المقررات التموينية عن الشهر الجارى يوم 21 من الشهر نفسه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتوفير السلع المدعمة لأصحاب البطاقات شهريًا، حيث يتم توفير السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز بجانب العديد من السلع الآخرى والتى تصل إلى 20 سلعة ويتم صرفها بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات.

وأضاف المهندس جمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، برئاسة الدكتور علاء الدين فهمى، نجحت فى توفير السلع ومنتجات اللحوم والدواجن وكافة السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بجانب توفير المقررات التموينية لأصحاب البطاقات شهريًا، موضحًا أنه تم توفير السلع المدعمة عن شهر فبراير.