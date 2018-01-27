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فيديو.. الداخلية توزع ورودًا وأعلامًا على المواطنين بمناسبة عيد الشرطة

السبت، 27 يناير 2018 09:39 م
فيديو.. الداخلية توزع ورودًا وأعلامًا على المواطنين بمناسبة عيد الشرطة الداخلية توزع ورودًا وأعلامًا على المواطنين


كتب محمود عبد الراضى
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حرص مساعدو وزير الداخلية ومدراء الأمن، اليوم السبت، على مواصلة التواجد بالشوارع ومقابلة المواطنين وتبادل التهانى بمناسبة عيد الشرطة .

 
ووزع رجال الشرطة على المواطنين أعلامًا عليها شعار عيد الشرطة رقم 66، فضلا عن توزيع الورود والأعلام على الأطفال .
 
 
 

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