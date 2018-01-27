فيديو.. الداخلية توزع ورودًا وأعلامًا على المواطنين بمناسبة عيد الشرطة

الداخلية توزع ورودًا وأعلامًا على المواطنين





كتب محمود عبد الراضى

حرص مساعدو وزير الداخلية ومدراء الأمن، اليوم السبت، على مواصلة التواجد بالشوارع ومقابلة المواطنين وتبادل التهانى بمناسبة عيد الشرطة .

ووزع رجال الشرطة على المواطنين أعلامًا عليها شعار عيد الشرطة رقم 66، فضلا عن توزيع الورود والأعلام على الأطفال .