فقدان عبارة تنقل 50 شخصا فى وسط المحيط الهادى





ويلينغتون (أ ف ب)

استمرت، السبت، عمليات البحث عن عبّارة تحمل 50 شخصا فقدت منذ أكثر من أسبوع قرب كيريباتى وهى دولة مكونة من مجموعة من الجزر المرجانية فى وسط المحيط الهادى.

وقال مسئولو عمليات الانقاذ فى نيوزيلندا الذين طلبت السلطات الفيجية مساعدتهم انه تم اعلان عن فقدان العبّارة "ام فى بوتيراوي" التى تقوم برحلات بين الجزر فى وقت متأخر الجمعة.

وأبحرت العبّارة التى يبلغ طولها 17,5 متر فى 18 يناير من جزيرة نونوتى باتجاه بيتيو تاراوا احدى جزر كيريباتي، وكان من المتوقع ان تستغرق الرحلة التى يبلغ طولها 260 كيلومتر مدة يومين.

وقال مركز تنسيق عمليات الانقاذ النيوزيلندى "نعرف ان المركب خضع لاصلاحات قبل انطلاقه"، واضاف "هذا قد يكون ساهم فى مشاكل ابحار المركب"، واشار الى ان "الطقس فى هذا الجزء من المحيط الهادى حاليا معتدل مع بعض التقلبات".

وكلفت السلطات النيوزيلندية طائرة اوريون تابعة لقواتها الجوية لمسح الطريق الذى كان من المقرر ان تسلكه العبّارة، ويبلغ عدد سكان الدولة الجزيرة كيريباتى التى تتألف من 33 جزيرة مرجانية 110 آلاف نسمة، وتقع على بعد 3640 كيلومتر شمال شرق فيجي.