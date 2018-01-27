فرنسا تدين اعتداء كابول وتطفئ برج إيفل تكريما للضحايا

فرنسا تدين اعتداء كابول وتطفئ برج إيفل تكريما للضحاياالسبت، 27 يناير 2018 07:50 م
برج إيفل- أرشيفية
أ ف ب
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أدانت باريس السبت، اعتداء اوقع نحو مئة قتيل فى وسط كابول تبنّته حركة طالبان، فيما أعلنت السلطات الفرنسية أنه سيتم إطفاء برج إيفل عند منتصف الليل تكريما للضحايا.
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية فى بيان أن "فرنسا تدين الاعتداء الذى وقع اليوم فى وسط كابول، حيث تشير آخر حصيلة الى سقوط نحو 100 قتيل"، لافتة إلى أن "الاعتداء وقع بعد نحو أسبوع من الاعتداء ضد فندق انتركونتيننتال الفخم فى كابول والذى اوقع العديد من الضحايا".
وتابع بيان الخارجية الفرنسية أن "فرنسا تقدم تعازيها إلى عائلات الضحايا وأقربائهم. وهى ستستمر فى دعمها لأفغانستان من أجل محاربة آفة الإرهاب".
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