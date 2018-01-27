video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 27 يناير 2018 08:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا تدين اعتداء كابول وتطفئ برج إيفل تكريما للضحايا

السبت، 27 يناير 2018 07:50 م
فرنسا تدين اعتداء كابول وتطفئ برج إيفل تكريما للضحايا برج إيفل- أرشيفية


أ ف ب
إضافة تعليق

 أدانت باريس السبت، اعتداء اوقع نحو مئة قتيل فى وسط كابول تبنّته حركة طالبان، فيما أعلنت السلطات الفرنسية أنه سيتم إطفاء برج إيفل عند منتصف الليل تكريما للضحايا.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية فى بيان أن "فرنسا تدين الاعتداء الذى وقع اليوم فى وسط كابول، حيث تشير آخر حصيلة الى سقوط نحو 100 قتيل"، لافتة إلى أن "الاعتداء وقع بعد نحو أسبوع من الاعتداء ضد فندق انتركونتيننتال الفخم فى كابول والذى اوقع العديد من الضحايا".

وتابع بيان الخارجية الفرنسية أن "فرنسا تقدم تعازيها إلى عائلات الضحايا وأقربائهم. وهى ستستمر فى دعمها لأفغانستان من أجل محاربة آفة الإرهاب".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع حصيلة انفجار سيارة فى كابول إلى 95 قتيلا و158 جريحا

الرئيس العراقى يدين تفجير أفغانستان ويؤكد تضامن بغداد مع كابول

الأردن والسعودية يدينان تفجير كابول ويعزيان الرئيس الأفغانى

كابول

اخبار فرنسا

برج ايفل

اخبار العالم



لا تفوتك
بلاغ يتهم هشام جنينة وزوجته وابنته بالتعدى على مواطنين بالقاهرة الجديدة.. صور وفيديو

بلاغ يتهم هشام جنينة وزوجته وابنته بالتعدى على مواطنين بالقاهرة الجديدة.. صور وفيديو

وزير الرى يخفض مساحة زراعة الأرز من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألفا فقط

وزير الرى يخفض مساحة زراعة الأرز من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألفا فقط

فى أقل من 5 سنوات.. "الكهرباء" تضع مصر فى مصاف دول العالم المنتجة للطاقة.. لأول مرة احتياطى الشبكة يتجاوز الـ25% صيف 2018.. الشركة القابضة: ارتفاع الاستهلاك الصناعى لـ46%.. وتعلن: لدينا طاقة تكفى ألف مصنع جديد

فى أقل من 5 سنوات.. "الكهرباء" تضع مصر فى مصاف دول العالم المنتجة للطاقة.. لأول مرة احتياطى الشبكة يتجاوز الـ25% صيف 2018.. الشركة القابضة: ارتفاع الاستهلاك الصناعى لـ46%.. وتعلن: لدينا طاقة تكفى ألف مصنع جديد

فيديو .. تفاصيل الـ 30 دقيقة الأخيرة للوليد بن طلال بفندق ريتز كارلتون قبل إطلاق سراحه..الأمير: السلطات السعودية لم تسئ لى وكنت أعيش فى بيتى..سأواصل حياتى بالمملكة ولن أترك أعمالى..وليس لدى ما أخفيه على الإطلاق

فيديو .. تفاصيل الـ 30 دقيقة الأخيرة للوليد بن طلال بفندق ريتز كارلتون قبل إطلاق سراحه..الأمير: السلطات السعودية لم تسئ لى وكنت أعيش فى بيتى..سأواصل حياتى بالمملكة ولن أترك أعمالى..وليس لدى ما أخفيه على الإطلاق

شاهد.. محمد صلاح لا يعرف الهزيمة أمام فراعنة إنجلترا

شاهد.. محمد صلاح لا يعرف الهزيمة أمام فراعنة إنجلترا

فيديو وصور.. أطول رجل وأقصر امرأة فى العالم: لازم نزور مصر تانى

فيديو وصور.. أطول رجل وأقصر امرأة فى العالم: لازم نزور مصر تانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة