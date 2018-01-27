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بعد توقيع جزاءات عليها بالإيقاف أو الإلغاء..

"غرفة السياحة" تتلقى قرابة 100 تظلم من الشركات.. وفحصها الإثنين المقبل

السبت، 27 يناير 2018 01:30 م
"غرفة السياحة" تتلقى قرابة 100 تظلم من الشركات.. وفحصها الإثنين المقبل إيمان سامى - عضو لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة


كتبت ميرفت رشاد
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كشفت إيمان سامى، عضو لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، عن تلقى اللجنة قرابة 100 تظلم من أصحاب الشركات السياحية التى تم توقيع جزاءات عليها سواء بالإيقاف أو الإلغاء خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن الغرفة أغلقت باب التقدم بالتظلمات الأربعاء الماضى.

 

وقالت سامى، لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة ستعقد اجتماعها الثانى الإثنين المقبل، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بعمل اللجنة، كما سيتم فحص التظلمات وفقا للوائح والقوانين المنظمة لعمل الشركات، للبت فيها قبل رفعها للجهة الإدارية "وزارة السياحة".

 

وأضافت عضو لجنة تسيير أعمال الغرفة، أن رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة برئاسة محمد شعلان، ناقش مع الجانب السعودى على هامش الاجتماعات التى عقدت مع مسئولى الحج والعمرة السعودية لبحث ترتيبات الحج لموسم 1439 هـ، زيادة عدد الوكلاء السعوديين لاستيعاب كافة طلبات الشركات التى ترغب فى العمل بموسم العمرة هذا العام، موضحة أن " شعلان " أكد على أن الجانب السعودى وعد بالرد على مطالب الشركات خلال أيام.

 

كانت لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، عقدت اجتماعا بحضور كل من ناصر تركى، إيمان سامى، هشام أمين أعضاء اللجنة، ذلك للتشاور حول خطة العمل خلال المرحلة القادمة والاتفاق على ما سيتم مناقشته من موضوعات مع الجهة الإدارية فى أول اجتماع سيعقد معها، كما ناقش المجتمعون ما تم الانتهاء إليه من ضوابط العمرة فى اجتماعات اللجنة العليا للعمرة والحج.


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