غدا.. إعادة نظر دعوى إلزام "محامين حلوان" بعرض الميزانية على "العمومية"





كتب أحمد عبد الهادى

تستمع الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدا الأحد، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، لإعادة المرافعة فى الطعن المقام من مصطفى شعبان المحامى، ويطالب بإلزام نقابة محامين حلوان الفرعية بعرض الميزانية العامة للسنة الحالية على الجمعية العمومية.

واختصمت الدعوى رقم 39448 لسنة 71 قضائية نقيب المحامين بصفته، وذكرت أن النقابة امتنعت عن عرض الميزانية للعام الحالى بالمخالفة للقانون اللائحة المنظمة لنقابة المحامين.