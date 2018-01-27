عودة الاتصالات لشمال سيناء بعد انقطاع 6 ساعات





شمال سيناء ـ محمد حسين

عادت قبل قليل اتصالات الهواتف الأرضية والمحمولة والإنترنت للعمل فى شمال سيناء بعد انقطاع استمر لمدة 6 ساعات.

اوضح مصدر بسنترال العريش، إن خدمة الاتصالات الأرضية وشبكات الهواتف المحمولة الثلاثة والإنترنت عادت للعمل مجددا للمناطق التى انقطعت عنها وهى مراكز العريش، والشيخ زويد، ورفح، والمناطق الحدودية وشمال مركز الحسنة، وقرى شرق مركز بئر العبد.