طائرة إيرباص A350-1000 تبدأ جولتها فى الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ





كتب أحمد مصطفى

أعلنت، شركة إيرباص لصناعة الطائرات، أمس الجمعة، فى بيان لها أن طائرتها من طراز إيرباص 0A350/100، الطراز الأحدث ضمن طائرات إيرباص عريضة الهيكل، بدأت جولتها التى ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع فى الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ.

وتأتى هذه الجولة فى أعقاب إتمام الطائرة لسلسة اختبارات ناجحة استمرت أقل من عام والتى انتهت بحصول الطائرة على شهادة تصنيف من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران وإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، مثبتة بذلك تصميمها المميز وأدائها الفعال جاهزيتها لدخول الخدمة، كما تأتى هذه الجولة قُبيل تسليم أول طائرة من طراز A350-1000 إلى الخطوط الجوية القطرية فى الأسابيع المقبلة.

ومن المقرر أن تزور الطائرة الاختبارية A350-1000 التى تحمل الرقم (MSN 065) خلال جولتها 12 وجهة حول العالم للتعريف بالمزايا الحصرية لهذه الطائرة، وستحلق الطائرة خلال هذه الجولة لمسافة تزيد عن 30، 000 ميل بحرى / 55، 500 كيلومتر، مروراً فى الدوحة ومسقط وهونغ كونغ وسيول وتايبيه وهانوى وسنغافورةوبانكوك وسيدنى وأوكلاند وطوكيو ومانيلا. كما ستتوقف الطائرة لعدة أيام فى سنغافورة حيث سيتم عرضها خلال معرض سنغافورة الجوى بين 6 إلى 8 فبراير المقبل.

وتعد الطائرة التى تحمل الرقم (MSN 065) واحدة من ثلاثة طائرات اختبارية من نفس الطراز ومجهزة بمقصورة كاملة تشمل 40 مقعداً على درجة رجال الأعمال و36 مقعداً على الدرجة السياحية الممتازة بالإضافة إلى 219 مقعداً مريحاً على الدرجة الاقتصادية، وستشغل طواقم إيرباص جميع رحلات الطيران خلال هذه الجولة.

وتعد طائرة A350-1000 أحدث طراز من عائلة طائرات إيرباص العريضة الهيكل وتتميز بالتشابه التشغيلى بنسبة 95% مع طائرةA350-900 من حيث قطع الغيار والتصنيف، بالإضافة إلى هيكل طائرة أكبر مما يسمح لها بإستيعاب 40 راكباً إضافياً (فى تصنيف من 3 درجات سفر) كما تمتاز الطائرة بحافة أجنحة مُعدلة ومعدات هبوط جديدة مكونة من ستة عجلات ومحركات قوية من طراز رولز-رويس ترينت إكس دبليو بى 97" Rolls-Royce Trent XWB 97.

وتجسد الطائرة أحدث اصدارات المقصورات من شركة إيرباص – "إيرسبيس"- وتمتاز بكفاءتها العالية فى الحد من استهلاك الوقود على غرار شقيقتها A350-900 ولكن بمعدل أكبر صمم خصيصاً للناقلات التى تشغل رحلات طويلة المدى.